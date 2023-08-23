Вспомнил Гитлера и наградил "героев СВО": Путин заговорил о "борьбе с нацизмом" на очередном концерте

Диктатор заверил, что россияне в Украине демонстрируют "приверженность родине".

Вечером 23 августа российский диктатор Владимир Путин якобы выступил на мероприятии к 80-летию победы в Курской битве в одноименной области. Диктатор вспомнил Гитлера, а также вручил награды воюющим в Украине оккупантам.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Гитлер задумывал взять здесь реванш за Сталинград... Но их встретила железная стойкость, закаленных в боях бойцов Красной армии", – заявил Путин.

Снова наговорил о "борьбе с нацизмом"

Как отметил Путин, на "легендарной курской земле" вручаются "высокие государственные награды героям". Речь идет о военных, напавших на суверенное государство и убивающих мирных украинцев.

"Они достойны славы героев Курской дуги – тех, кто боролся с нацистами летом 1943 года", – утверждает российский диктатор.

По словам Путина, российские захватчики в Украине "сражаются смело и решительно". Больной считает, что оккупантов объединяют "приверженность Родине и военной присяге".

Напомним, ранее Путин потерял часы на руках и не смог узнать, какой час. Инцидент еще раз доказывает, что у диктатора серозные проблемы с психикой.

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