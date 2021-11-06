Вспыхнул, как факел: мужчина загорелся, когда полицейский применил электрошокер

Вспыхнул, как факел: мужчина загорелся, когда полицейский применил электрошокер

Предварительно он облил себя жидкостью для дезинфекции.

В городе Катскилл (штат Нью-Йорк, США) 29-летний местный житель пришел в полицейский участок и устроил там ссору с сотрудниками. Чтобы унять посетителя, к нему применили электрошокер, после этого мужчина вспыхнул.

Как сообщает издание The Times Union of Albany, пострадавший находится в Медицинском центре Вестчестера в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что он облил себя жидкостью для дезинфицирования рук, которая была у входа. Неизвестно, знали ли об этом правоохранители, которые применили электрошокер, чтобы усмирить хулигана.

Также читайте Однополая страсть у Кремля: в Москве полиция разыскивает авторов эротического видео

Офицеры полиции, с которыми возник спор, не оснащены персональными камерами, но в помещении отделения установлены камеры наблюдения. Их просмотр должен помочь установить обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее двигавшийся с режимом автопилота электрокар Tesla врезался в полицейскую машину на трассе недалеко от центра города Орландо в штате Флорида.

Читайте также:

Во время стрельбы у Пентагона погиб полицейский

Приговор полицейскому, задушившему темнокожего американца, смотрели толпами по всей стране.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку