Вспыхнул, как факел: мужчина загорелся, когда полицейский применил электрошокер

Предварительно он облил себя жидкостью для дезинфекции.
В городе Катскилл (штат Нью-Йорк, США) 29-летний местный житель пришел в полицейский участок и устроил там ссору с сотрудниками. Чтобы унять посетителя, к нему применили электрошокер, после этого мужчина вспыхнул.
Как сообщает издание The Times Union of Albany, пострадавший находится в Медицинском центре Вестчестера в тяжелом состоянии.
Предварительно установлено, что он облил себя жидкостью для дезинфицирования рук, которая была у входа. Неизвестно, знали ли об этом правоохранители, которые применили электрошокер, чтобы усмирить хулигана.
Офицеры полиции, с которыми возник спор, не оснащены персональными камерами, но в помещении отделения установлены камеры наблюдения. Их просмотр должен помочь установить обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее двигавшийся с режимом автопилота электрокар Tesla врезался в полицейскую машину на трассе недалеко от центра города Орландо в штате Флорида.
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