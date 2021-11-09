Вспыхнуло детское отделение: в Индии в пожаре в государственной больнице погибли четверо малышей

Скорее всего, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.
Пожар в детском отделении индийской больницы унес жизни четырех малышей, 36 удалось спасти.
Об этом сообщили в эфире ТСН.12:00.
Спасатели говорят, здание было в плохом состоянии. Госпиталь государственный, поэтому средств на ремонт у администрации не было. Кроме того, довольно часто еще не хватает должного противопожарного оборудования. И именно по этим причинам подобные трагедии в Индии случаются регулярно.
Только за этот год из-за пожаров в больницах страны погибли по меньшей мере 70 человек.
Напомним, в Нигере в результате пожара в школе погибли по меньшей мере 25 детей в возрасте 5-6 лет. Причина возгорания устанавливается, продолжается расследование.