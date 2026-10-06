Вспышка чумы или биологическое оружие?: РФ может скрывать эксперименты в лаборатории — The Sun

Чума в России / © ТСН

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Загадочная смерть молодой ученой от возможной легочной чумы в России повлекла за собой панику. Эксперты предостерегают, что РФ может скрывать разработку опасного биологического оружия нового поколения, и что могла произойти утечка модифицированного штамма чумы. Эти опасения подогреваются жесткими карантинными мерами и молчанием Кремля по поводу смерти лаборантки.

Об этом говорится в статье The Sun.

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Возможная смерть от чумы в Иркутской области — что известно

По предварительным данным, российская лаборантка Дарья Шипилова заболела после того, как случайно уронила и разбила пробирку с бактериями в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте в городе Шелехов. Сообщается, что ученая работала с Yersinia pestis — бактерией, которая является возбудителем чумы и в свое время повлекла за собой пандемию, известную как «Черная смерть».

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Во время научной экспедиции в Бурятии Шипиловой стало плохо. Там она, по данным СМИ, исследовала белок, зараженный чумой. 29 сентября женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре ученая умерла в больнице. Российские чиновники здравоохранения назвали причиной смерти только «пневмонию неизвестной этиологии».

После смерти лаборантки ввели карантин в отношении 189 человек, контактировавших с Шипиловой в лаборатории. В то же время, Всемирная организация здравоохранения обратилась к России с запросом относительно информации об этом случае.

Россия отрицает вспышку чумы

Москва отрицает сам факт лабораторной аварии и заявляет, что никакой утечки опасного возбудителя не было. Российские представители также утверждают, что масштабное тестирование не выявило микроорганизмы, связанные с работой погибшей ученой. По их словам, никакой вспышки чумы в регионе не зафиксировано.

В то же время масштабные меры по сдерживанию инфекции и быстрому внедрению изоляционных мер в больницах ужесточили подозрения относительно возможного сокрытия информации. Ситуация также породила вопрос о том, что именно произошло в сибирской лаборатории и насколько полна официальная версия событий.

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Россия может разрабатывать биологическое оружие

Эксперт по химическому и биологическому оружию Хемиш де Бреттон-Гордон в интервью Сэму Хоумвуду в новой студии The Sun заявил, что не исключает существования в России активной программы по разработке биологического оружия. По его словам, слабый контроль в России может создавать условия для использования отдельных научных учреждений и лабораторий в опасных целях.

«Поскольку регулирование очень слабое, особенно в России, некоторые ученые и некоторые из этих лабораторий потенциально могут использоваться для действительно преступной, злонамеренной и опасной деятельности. Теперь мы знаем, что существует вероятность того, что какой-то патоген, похожий на возбудитель чумы, может распространяться», — рассказал эксперт.

Де Бреттон-Гордон также обратил внимание на вопросы вакцинации Дарьи. Он поставил под сомнение, почему прививка не защитила ученую, ведь сотрудников лабораторий обычно вакцинируют от инфекций, с которыми они работают. По мнению эксперта, это потенциально может указывать на то, что Дарья имела дело с новым штаммом чумы, против которого имеющиеся вакцины могут быть неэффективными.

Руководитель кафедры биомедицинских наук Университета Рединга профессор Саймон Кларк также заявил, что Yersinia pestis — бактерия, вызывающая чуму, потенциально может быть использована для создания биологического оружия.

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«Этот патоген имеет потенциал для использования в качестве биологического оружия. Не секрет, что это может быть одним из направлений, над которым они работали. С точки зрения биологического оружия существуют предположения, что могли быть разработаны устойчивые к антибиотикам версии бактерии Yersinia pestis, чтобы усложнить их лечение», — рассказал Кларк.

Он также заявил о возможном расширении российских программ в этой сфере во времена президента РФ Владимира Путина.

«При Путине Россия возобновила и увеличила инвестиции в свою незаконную программу разработки биологического оружия — по меньшей мере, в трех военных биологических лабораториях в Сергиевом Посаде, Кирове и Екатеринбурге», — сказал профессор.

Беспокойство Британии из-за возможной чумы

На фоне ситуации реакция Кремля вызывала все большее беспокойство за пределами России. Эксперты призывают Великобританию учитывать возможность повышенного риска и предварительно подготовиться к потенциальной угрозе.

Доктор Эндрю Вебер, в свое время посещавший противочумные лаборатории на территории бывшего Советского Союза, считает, что британским органам здравоохранения следует рассмотреть дополнительный контроль пассажиров на фоне отсутствия четкой информации со стороны Кремля о причинах смерти Дарьи.

Бывший сотрудник Министерства обороны США заявил The Sun: «Если бы я был представителем органов здравоохранения Лондона, я бы отслеживал рейсы и пассажиров, прибывающих из этого региона, и проводил их скрининг в аэропорту».

Тем временем Де Бреттон-Гордон сравнил нынешнюю ситуацию с пандемией COVID-19 и обратил внимание на различия между этими заболеваниями.

«COVID был очень заразным, но обладал очень низкой патогенностью. От COVID умерло менее одного процента инфицированных. Теперь чума — это совсем другое. Без лечения уровень смертности от нее составляет от 50 до 100 процентов», — объяснил эксперт.

Такие заявления прозвучали на фоне отсутствия четкой информации со стороны Кремля об обстоятельствах смерти ученой в противочумном научно-исследовательском институте.

На фоне опасений относительно неизвестного заболевания дополнительные меры предосторожности стали принимать и соседние страны.

Эксперты подозревают Россию во лжи по поводу чумы

Де Бреттон-Гордон предположил, что характер реакции российских властей может напоминать подходы, которые использовались во времена СССР.

«Это классическая российская или советская доктрина — когда случается катастрофа, полностью перекрыть сети», — сказал он.

Эксперт также выразил сомнение по поводу официальной версии причин смерти ученой.

«Если бы это была пневмония, мы бы не видели всей этой активности военнослужащих в защитном снаряжении», — отметил специалист.

Отдельно он обратил внимание на то, что Дарья работала в специализированном противочумном учреждении. По словам де Бреттон-Гордона, остается непонятным, как работница такого заведения могла умереть после заражения обычным штаммом болезни, обычно поддающейся лечению.

«Почему вакцина не остановила этот штамм чумы? Во-вторых, лаборатория, вероятно, была бы заполнена медицинскими средствами противодействия, в частности антибиотиками. Чуму, как правило, можно успешно лечить. Возможно, чума, с которой работали в этой лаборатории, отличалась от бубонной чумы, «Черной смерти» или легочной чумы, которую мы наблюдаем. И вакцины и медицинские средства противодействия не смогли предотвратить то, чтобы эта девушка умерла от нее», — предположил эксперт.

Он отметил, что современные технологии значительно расширили возможности манипуляций с опасными патогенами.

«Искусственный интеллект невероятно хорошо помогает людям, в частности, манипулировать геномом и осуществлять то, что мы называем исследованиями по функционированию патогенами, чтобы сделать их более опасными», — сказал де Бреттон-Гордон.

Дополнительные опасения вызвало решение главного государственного санитарного врача России Анны Поповой лично отправиться из Москвы в Иркутск. Она преодолела около 4200 км, чтобы контролировать ответные меры на «особо опасную инфекцию».

В то же время местные жители сообщают о жестких карантинных мерах. По их словам, некоторые больницы закрывали на карантин, а сотрудникам института по время изоляции приходилось спать прямо на полу и стульях.

«Чем больше нас успокаивают, тем страшнее становится», — заявил один из местных жителей.

Несмотря на это, российские власти продолжают уверять, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Официально Москва также заявляет об отсутствии каких-либо доказательств вспышки чумы.

Что говорят в ВОЗ о чуме в России

Де Бреттон-Гордон считает, что беспокойство усиливается из-за отсутствия международного взаимодействия со стороны России.

«Тот факт, что это происходит в изоляции, и тот факт, что мы все начинаем об этом говорить, вызывает настоящую обеспокоенность. И тот факт, что россияне пытаются это игнорировать и снова не обращаются за международной помощью, также вызывает определенную обеспокоенность», — сказал эксперт по химическому и биологическому оружию.

В то же время ВОЗ оценивает риск для общественного здоровья в России как низкий. Однако Москва до сих пор официально не предоставила ответ на запрос организации о дополнительных сведениях о ситуации.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер отметил, что первые симптомы заболевания соответствовали типичной острой респираторной вирусной инфекции.

«Сначала заболевание проявилось как типичная острая респираторная вирусная инфекция. Согласно результатам тестов, ни один из контактных лиц не выявил возбудителей опасных инфекционных заболеваний. ВОЗ внимательно следит за ситуацией, работая со штаб-квартирой, чтобы информировать другие страны», — рассказал Линдмайер.

Что известно о вспышке чумы в России

Напомним, в Иркутской области России от, вероятно, легочной чумы умерла 28-летняя сотрудница противочумного НИИ Дарья Шипилова, заразившаяся во время экспедиции или из-за разбитой пробирки в лаборатории. Власти и спецслужбы скрывают вспышку, называя смерть «пневмонией неизвестной этиологии», однако в регионе под охраной ФСБ изолировали около 200 контактных лиц, а больницы и заводы перевели на жесткий карантин.

Российское руководство требует игнорировать «слухи», однако соседние страны (Казахстан, Кыргызстан, Монголия) и западные разведки внимательно следят за ситуацией. Брюссель и Вашингтон готовы оказать помощь, а эксперты предостерегают, что легочная чума, передающаяся воздушно-капельным путем и имеющая уровень летальности до 100% без антибиотиков, способна стремительно распространиться за пределы РФ.

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