Вспышка COVID и чесотки: более 30 украинских политзаключенных удерживают в СИЗО РФ в антисанитарии

В российском СИЗО незаконно содержатся 33 украинских политзаключенных.
В российском СИЗО в Ростове-на-Дону, где страна-агрессор незаконно удерживает украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса и чесотки (опасного заболевания кожи).
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова с ссылкой на адвоката граждан Украины.
Она уточнила, что вспышка COVID и чесотки произошла в СИЗО-1 из-за нарушения санитарных норм. В российском учреждении незаконно удерживают 33 украинских пленников.
По словам омбудсменки, с начала пандемии COVID-19 она систематически требует от страны-оккупанта РФ обеспечить средствами индивидуальной защиты украинцев в местах лишения свободы. Впрочем, обращения остаются без соответствующего реагирования.
Кроме того, от адвокатов Денисова постоянно получает информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.
Денисова подчеркнула, что вышеуказанные действия являются грубым нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.
"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предотвращению пыток от 25.03.2020, а также профессиональную врачебную помощь в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, и Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", — заявила украинский омбудсмен.
Она также отметила, что поддержка пленников со стороны международного сообщества и усиление давления на РФ "крайне важны для освобождения всех украинских политзаключенных".
Читайте также:
- Похищенного на Донбассе пленника Кремля этапировали в Бурятию
- В тюрьме оккупированной Макеевки зарезали пленного украинца: Денисова обнародовала заявление
- В Беларуси украинца приговорили к трем годам заключения за участие в протестах