Вспышка хантавируса на круизном лайнере: "нулевой пациент" посещал свалку с крысами

Хантавирус / © ТСН

Реклама

Первым человеком, который умер от хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, так называемым «нулевым пациентом» был 70-летний гражданин Нидерландов Лео Шилперурд.

Об этом пишет издание New York Post.

Шилперурд был орнитологом, который путешествовал по Южной Америке вместе со своей женой Мирьям, которая также умерла от вируса.

Реклама

Говорят, что голландская пара увлекается наблюдением за птицами и в конце марта посетила аргентинскую мусорную свалку, кишащую крысами, в надежде увидеть редкие виды патагонских птиц, в частности белочеревого бекаса.

Якобы свалка, расположенная в четырех милях от города Ушуайя, популярна среди орнитологов именно по этой причине. Но Гастон Бретти, фотограф и местный гид, предупредил, что это конкретное место является «горой отходов, которая сегодня значительно превышает лимит, первоначально установленный властями».

Считается, что на свалке живут длиннохвостые карликовые рисовые крысы, которые, как известно, являются переносчиками андского штамма хантавируса — единственной известной формы, передающейся от человека к человеку.

Лео и Мирьям Шилперурд поднялись на борт судна MV Hondius лишь через несколько дней после посещения свалки. 6 апреля Лео сообщил о лихорадке, головной боли, боли в желудке и диарее. Он умер на корабле через пять дней.

Реклама

Мирьям сошла с корабля вместе с телом Лео 24 апреля во время запланированной остановки на острове Санта-Хелена в Атлантическом океане. Она вылетела в Йоханнесбург в Южной Африке и пересела на рейс KLM, следовавший в Нидерланды, но так и не успела. Экипаж признал ее слишком больной для полета и забрал ее с корабля. Она потеряла сознание в аэропорту и умерла на следующий день.

Всего три человека умерли в результате вспышки хантавируса на борту голландского круизного лайнера, который 1 апреля отправился из Аргентины.

С тех пор было подтверждено еще пять случаев вируса, связанных с теми, кто находился на борту судна MV Hondius.

В воскресенье, 10 мая, лайнер MV Hondius прибыл на испанский остров Тенерифе, судно стало на якорь в порту Гранадилья и будет стоять на максимально безопасном расстоянии от причала. Пассажиров будут доставлять на берег на небольших лодках, распределяя их по гражданству.

Реклама

Испанских граждан доставят в военный госпиталь и разместят в специальных палатах без доступа посетителей. По прибытии им проведут ПЦР-тест, а через неделю повторят его, сообщает Минздрав Испании. США, Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды направили самолеты для эвакуации своих соотечественников.

Вспышка хантавируса — что известно о болезни

Андский штамм хантавируса очень редкий. Микробиолог доктор Густаво Паласиос рассказал CNN, что за всю историю было зарегистрировано лишь 3000 случаев.

Это единственная задокументированная форма хантавируса, передающаяся от человека к человеку. Одно исследование показало, что период заражения пациентов составляет примерно день, когда у них повышается температура. Но они также обнаружили, что вирус передается только через кратковременную близость к инфицированному человеку.

Вирус встречается преимущественно в Южной Америке и имеет высокий уровень смертности, от 20 до 40 процентов. Он может вызвать хантавирусный легочный синдром (HPS), который поражает легкие. Симптомы начинаются через одну-восемь недель после заражения, и первые признаки могут включать: усталость, лихорадку, боли в мышцах, головные боли, головокружение, озноб, тошноту и рвоту, диарею. Более поздние симптомы включают кашель и одышку.

Реклама

Напомним, хантавирус — смертельно опасный вирус, который переносят грызуны и крысы. У людей вирус вызывает тяжелые заболевания легких или почек.

ТСН.ua собрал все, что нужно знать о хантавирусе - откуда он начал распространяться, состояние зараженных и есть ли лечение.

Новости партнеров