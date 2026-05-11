Четкого протокола лечения хантавирусов нет

Четкого протокола лечения хантавирусов, обычно переносящих грызуны, не существует, как и нет широкодоступных вакцин от них. Поэтому у врачей на круизном лайнере MV Hondius были очень ограниченные возможности, чтобы спасти заразившихся.

Об этом пишет The New York Times.

«Это своего рода сигнал тревоги. Наш арсенал инструментов почти пуст», — заявила исследователь инфекционных заболеваний из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктора Вайте Арумугасвами.

Однако, перспективные вакцины и методы лечения существуют. И некоторые из них, по словам экспертов, можно было быстро продвинуть в разработку, если бы борьба с хантавирусом стала приоритетной.

«Это не воздушно-капельная, высококонтагиозная вирусная угроза, поэтому она не была таким приоритетом, как предотвращение пандемий», — сказал вирусолог Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США Джей Хупер.

Остальные команды ученых имеют потенциальные вакцины на ранних стадиях разработки. Например, исследователь хантавируса из Университета Саскачевана Брайс Уорнер и его коллеги изучают различные подходы, включая назальную вакцину, которая, по их мнению, может вызвать более сильный иммунный ответ в дыхательных путях.

Но исследование, проводимое на хомяках, все еще находится на ранних стадиях, и поиск кандидатов на вакцину против хантавируса может быть сложной задачей. По словам доктора Уорнера, ученым не хватает хороших моделей хантавирусов на крупных животных, а случаи заболевания у людей достаточно редки, что затрудняет проведение испытаний.

Основным методом лечения хантавирусной инфекции является поддерживающая терапия, которая может включать дополнительный кислород или аппарат искусственного кровообращения. Врачи также иногда назначают существующий противовирусный препарат рибавирина.

Другие команды работают над разработкой терапевтических методов лечения антителами, часто используя образцы крови, собранные у людей, переболевших хантавирусом.

Что советуют врачи

Единственный способ защититься — соблюдать строгую гигиену.

Врач Алексей Швед советует тщательно планировать путешествия, мыть руки, использовать маски при уборке загрязненных помещений и немедленно обращаться к врачу при появлении гриппоподобного состояния, горячки или поражения легких.

«И сейчас как раз начинается летний сезон, уборка в селах, на дачах, и как раз там можно его встретить. Он может быть иссушен после того, как мыши оставили там свои биологические материалы. Вирус достаточно опасен, имеется в виду высокий уровень смертности», — отметил он.

Вспышка хантавируса — последние новости

Лайнер 1 апреля отправился в круиз из Аргентины. В результате вспыхнувшего на борту заболевания умерли три человека — пожилая пара из Нидерландов и гражданка Германии.

ВОЗ подтвердила шесть случаев заражения хантавирусом и подозревает еще два на MV Hondius. Двое британцев с подтвержденным диагнозом проходят лечение в Нидерландах и Южной Африке.

В конце недели лайнер стал на якорь у Тенерифе на Канарских островах, где началась эвакуация. Среди членов команды граждане Украины, один из которых покинет судно в рамках этого процесса.

Еще четыре гражданина Украины остаются на судне и продолжают выполнять свои служебные обязанности при переходе лайнера в порт назначения.

Медикам до сих пор неизвестно, как началось распространение хантавируса на круизном лайнере.

По одной теории, один из пассажиров мог заразиться на мусорной свалке в окрестностях Ушуаи, куда туристы часто приезжают наблюдать за птицами и где мусор привлекает крыс и мышей.

Аргентинские чиновники, анонимно общавшиеся с некоторыми СМИ, заявили, что это их основная гипотеза. В то же время местные власти это предположение отрицают.

Хантовирус — это группа вирусов, переносчиками которых являются грызуны. Большинство разновидностей не передаются от человека к человеку, однако это возможно в случае появления андского штамма, обнаруженного у нескольких пассажиров нидерландского круизного судна.

