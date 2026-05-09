Вспышка хантавируса: один из пассажиров побывал на свадьбе после выхода с лайнера
По последним официальным данным, на судне было обнаружено семь случаев заражения хантавирусом — два подтвержденных и пять вероятных.
Один из пассажиров, находившийся на борту круизного лайнера MV Hondius в эпицентре вспышки хантавируса, признался, что посетил переполненную свадьбу вскоре после того, как покинул корабль.
Об этом сообщает Türkiye Today.
Рухи Ченет столкнулся с бурной реакцией общественности после того, как в Интернете начали распространяться его фотографии со свадьбы, которая состоялась 3 мая.
«В день, когда я присутствовал на свадьбе, Всемирная организация здравоохранения не объявила эпидемию хантавируса», — пояснил он.
С тех пор он находится на карантине, но никаких симптомов болезни не проявлял.
Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius
Лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельный круиз из Аргентины. Путешествие включало посещение Антарктиды, Фолклендских островов и других мест.
Внезапно на корабле скончался 70-летний мужчина из Нидерландов, а затем и его 69-летняя жена. В общей сложности по состоянию на 4 мая было известно о трех погибших на судне.
По данным ВОЗ, на борту лайнера зафиксирован хантавирус. Считается, что первые зараженные — пожилые пары из Нидерландов — посещали Аргентину, Чили и Уругвай для наблюдения за птицами. Это включало посещение мест, где водятся виды крыс, переносящих вирус Анд.
Всего на судне находятся 170 пассажиров и 71 член экипажа, включая врача.
Оператор корабля MV Hondius и нидерландские чиновники сообщили, что 24 апреля — спустя почти две недели после смерти первого пассажира на борту судна — почти 30 человек из по меньшей мере 12 разных стран покинули лайнер без отслеживания контактов.
В то же время Министерство иностранных дел Нидерландов оценило это количество примерно в 40 человек.
Власти Южной Африки также пытаются отследить контакты всех пассажиров, ранее сошедших с судна.
Что такое хантавирус
Хантавирусы — это семейство вирусов, которые могут вызвать серьезные заболевания и смерть. Обычно они распространяются грызунами и не передаются от человека человеку. Преимущественно распространяются только через биологические жидкости и тесный контакт.
Эти вирусы могут вызвать два синдрома: хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
К ранним симптомам относятся усталость, лихорадка и мышечная боль.
К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота, головокружение.