Вспышка хантавируса: один из пассажиров побывал на свадьбе после выхода с лайнера

На лайнере произошла вспышка вируса / © Associated Press

Один из пассажиров, находившийся на борту круизного лайнера MV Hondius в эпицентре вспышки хантавируса, признался, что посетил переполненную свадьбу вскоре после того, как покинул корабль.

Об этом сообщает Türkiye Today.

Рухи Ченет столкнулся с бурной реакцией общественности после того, как в Интернете начали распространяться его фотографии со свадьбы, которая состоялась 3 мая.

«В день, когда я присутствовал на свадьбе, Всемирная организация здравоохранения не объявила эпидемию хантавируса», — пояснил он.

С тех пор он находится на карантине, но никаких симптомов болезни не проявлял.

Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius

Лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельный круиз из Аргентины. Путешествие включало посещение Антарктиды, Фолклендских островов и других мест.

Внезапно на корабле скончался 70-летний мужчина из Нидерландов, а затем и его 69-летняя жена. В общей сложности по состоянию на 4 мая было известно о трех погибших на судне.

По данным ВОЗ, на борту лайнера зафиксирован хантавирус. Считается, что первые зараженные — пожилые пары из Нидерландов — посещали Аргентину, Чили и Уругвай для наблюдения за птицами. Это включало посещение мест, где водятся виды крыс, переносящих вирус Анд.

Всего на судне находятся 170 пассажиров и 71 член экипажа, включая врача.

Оператор корабля MV Hondius и нидерландские чиновники сообщили, что 24 апреля — спустя почти две недели после смерти первого пассажира на борту судна — почти 30 человек из по меньшей мере 12 разных стран покинули лайнер без отслеживания контактов.

В то же время Министерство иностранных дел Нидерландов оценило это количество примерно в 40 человек.

Власти Южной Африки также пытаются отследить контакты всех пассажиров, ранее сошедших с судна.

Что такое хантавирус

Хантавирусы — это семейство вирусов, которые могут вызвать серьезные заболевания и смерть. Обычно они распространяются грызунами и не передаются от человека человеку. Преимущественно распространяются только через биологические жидкости и тесный контакт.

Эти вирусы могут вызвать два синдрома: хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

К ранним симптомам относятся усталость, лихорадка и мышечная боль.

К симптомам геморрагической лихорадки с почечным синдромом относятся сильные головные боли, боли в спине, тошнота, головокружение.

