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Вспышка коронавируса в Китае и одобрение Pfizer для детей в США: пять новостей, которые вы могли проспать

Вспышка коронавируса в Китае и одобрение Pfizer для детей в США: пять новостей, которые вы могли проспать

УНИАН

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Китае обнаружено 93 новых случаев заражения COVID-19 внутри страны. Читать дальше –>
  • Группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний единогласно рекомендовала серию из двух доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет. Читать дальше –>
  • Каждые 5 дней в Украине происходят нападения на журналистов Читать далее –>
  • Всемирная организация здравоохранения подсчитала более пяти миллионов умерших от последствий COVID-19 с момента наблюдения за распространением пандемии. Читать дальше –>
  • В австрийской армии служебных собак тренируют искать коронавирус. Читать дальше –>
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