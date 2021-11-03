Вспышка коронавируса в Китае и одобрение Pfizer для детей в США: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Китае обнаружено 93 новых случаев заражения COVID-19 внутри страны. Читать дальше –>
- Группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний единогласно рекомендовала серию из двух доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет. Читать дальше –>
- Каждые 5 дней в Украине происходят нападения на журналистов Читать далее –>
- Всемирная организация здравоохранения подсчитала более пяти миллионов умерших от последствий COVID-19 с момента наблюдения за распространением пандемии. Читать дальше –>
- В австрийской армии служебных собак тренируют искать коронавирус. Читать дальше –>