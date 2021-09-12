Вспышка коронавируса в зоопарке США: инфекцию подтвердили у 13 горилл, одной из которых 60 лет

Вспышка коронавируса в зоопарке США: инфекцию подтвердили у 13 горилл, одной из которых 60 лет

Горилл лечат с помощью моноклональных антител.

В зоопарке Атланты в американском штате Джорджия у по меньшей мере 13 западных равнинных горилл подтвердили заболевание COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что среди инфицированных оказался 60-летний Оззи, самый старый самец гориллы в неволе. У него наблюдаются легкие симптомы.

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Приматов проверили после того, как сотрудники заметили у животных кашель, насморк и изменение аппетита.

Сейчас горилл, подверженных риску развития осложнений от SARS-CoV-2, лечат с помощью моноклональных антител. В зоопарке также проверяют всех 20 горилл, живущих в четырех загонах.

Администрация учреждения считает, что коронавирус гориллам передал сотрудник с бессимптомным течением заболевания. В то же время сообщается, что он полностью вакцинирован, а при работе с животными использует маску и перчатки.

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Приматы живут близко друг к другу и изолировать больных животных невозможно, говорят в зоопарке. Однако, уверяют, доказательств того, что гориллы могут передавать вирус людям, нет, а посетители в любом случае находятся слишком далеко, чтобы заразиться.

Известно, что приматов вакцинируют ветеринарным препаратом. Кроме того, в зоопарке Атланты проводится прививание борнейских и суматранских орангутанов, суматранских тигров, африканских львов и дымчатого леопарда.

Ранее американском городе Сан-Диего штата Калифорния SARS-CoV-2 обнаружили у горилл из сафари-парка. После этого девять человекообразных обезьян вакцинировали от COVID-19.

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