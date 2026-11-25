Вспышка Эболы / © Associated Press

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают международного распространения вируса Эбола, вспышка которого была зафиксирована в Демократической Республике Конго. Болезнь уже унесла жизни более 5500 человек.

Об этом сообщило издание UNILAD.

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Согласно обнародованным данным, число инфицированных превысило 11 тысяч человек, а уровень летальности достигает почти 50%. Случаи заражения также зарегистрированы в Нигерии, Уганде, Кении и Франции.

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Нынешнюю вспышку, вызванную вирусом Бундибуджо, уже назвали второй по масштабам в истории Эболы. При этом инфекция распространяется в два раза быстрее, чем во время эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах, жертвами которой стали более 11 тысяч человек. Вакцины против этого вируса пока нет.

Региональный директор ВОЗ в Африке Мохамед Джанаби пояснил, что сдерживать распространение инфекции мешают нестабильная ситуация, перемещение населения и вспышки заболевания в труднодоступных районах.

По его словам, глобальный риск пока остается низким, однако вероятность распространения вируса за пределы уже затронутых стран сохраняется.

Джанаби также призвал западные страны и крупные фармацевтические компании более активно участвовать в борьбе с этим заболеванием.

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США ужесточили ограничения из-за Эболы

Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заражения в США, американские власти ввели дополнительные ограничения на въезд для путешественников из стран, затронутых вспышкой.

С 3 ноября пассажиры международных рейсов в США должны письменно подтвердить, что в течение предыдущих 21 дня не пребывали в Демократической Республике Конго. За умышленное предоставление ложной информации грозят штрафы или лишение свободы.

Каковы симптомы Эболы

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первые признаки инфицирования обычно появляются через 8–10 дней после заражения. Среди них:

лихорадка;

сильная головная боль;

потеря аппетита;

боль в горле.

Впоследствии у пациентов могут возникать боли в животе, рвота, диарея и кровотечения неизвестного происхождения.

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Напомним, ранее в Южной Корее впервые за 10 лет был зафиксирован случай холеры. Медики призывают население соблюдать меры безопасности, употреблять только безопасную воду и тщательно промывать продукты питания.

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