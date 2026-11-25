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Вспышка смертельно опасного вируса может охватить весь мир: в ВОЗ бьют тревогу
Число инфицированных вирусом Эбола превысило 11 тысяч, а летальность достигает почти 50%. В ВОЗ предупредили о риске международного распространения болезни.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают международного распространения вируса Эбола, вспышка которого была зафиксирована в Демократической Республике Конго. Болезнь уже унесла жизни более 5500 человек.
Об этом сообщило издание UNILAD.
Согласно обнародованным данным, число инфицированных превысило 11 тысяч человек, а уровень летальности достигает почти 50%. Случаи заражения также зарегистрированы в Нигерии, Уганде, Кении и Франции.
Нынешнюю вспышку, вызванную вирусом Бундибуджо, уже назвали второй по масштабам в истории Эболы. При этом инфекция распространяется в два раза быстрее, чем во время эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах, жертвами которой стали более 11 тысяч человек. Вакцины против этого вируса пока нет.
Региональный директор ВОЗ в Африке Мохамед Джанаби пояснил, что сдерживать распространение инфекции мешают нестабильная ситуация, перемещение населения и вспышки заболевания в труднодоступных районах.
По его словам, глобальный риск пока остается низким, однако вероятность распространения вируса за пределы уже затронутых стран сохраняется.
Джанаби также призвал западные страны и крупные фармацевтические компании более активно участвовать в борьбе с этим заболеванием.
США ужесточили ограничения из-за Эболы
Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заражения в США, американские власти ввели дополнительные ограничения на въезд для путешественников из стран, затронутых вспышкой.
С 3 ноября пассажиры международных рейсов в США должны письменно подтвердить, что в течение предыдущих 21 дня не пребывали в Демократической Республике Конго. За умышленное предоставление ложной информации грозят штрафы или лишение свободы.
Каковы симптомы Эболы
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первые признаки инфицирования обычно появляются через 8–10 дней после заражения. Среди них:
лихорадка;
сильная головная боль;
потеря аппетита;
боль в горле.
Впоследствии у пациентов могут возникать боли в животе, рвота, диарея и кровотечения неизвестного происхождения.
Напомним, ранее в Южной Корее впервые за 10 лет был зафиксирован случай холеры. Медики призывают население соблюдать меры безопасности, употреблять только безопасную воду и тщательно промывать продукты питания.