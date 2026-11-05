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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Вспышка смертельной болезни набирает обороты: в Европе уже есть инфицированный

Медработник подхватил вирус в Конго. По прибытии его доставят в инфекционное отделение.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Эбола стремительно распространяется

Эбола стремительно распространяется / © Associated Press

Британского медицинского работника, инфицированного вирусом Эбола, эвакуируют из Демократической Республики Конго в Великобританию для специализированного лечения.

Об этом сообщает ladbible.

Пациент находится в стабильном состоянии и, как ожидается, прибудет в страну в четверг.

По прибытии в Британию пациента доставят специализированным автомобилем скорой помощи в отделение для лечения особо опасных инфекций. Информация о медицинской эвакуации содержит официальный документ, с которым ознакомились журналисты, сообщившие об этом случай.

Личность пациента не раскрывают. Медицинского работника направила в ДР Конго гуманитарная организация, чтобы поддержать меры реагирования на вспышку болезни. Это первый случай инфицирования гражданина Великобритании, связанный с текущей вспышкой, хотя раньше инфицировались несколько человек из других европейских стран.

В Великобритании с 1976 года зафиксировали четыре подтвержденные ввезенные случаи Эболы, то есть случаи, когда болезнь была привезена из-за границы.

Вспышка Эболы — что известно

С конца мая 2026 года в Демократической Республике Конго из больницы из-за нехватки пищи и плохих условий сбежали более 150 пациентов с диагностированной лихорадкой Эбола.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго продолжает набирать обороты. Опасная инфекция уже охватила восемь провинций страны, а количество погибших приблизилось к 5 тысячам.

Одним из главных препятствий в борьбе с эпидемией остается недостаточно развитая система здравоохранения. Как отмечает CDC, во многих районах Конго не хватает медицинских ресурсов, чтобы обеспечить населению доступ к лечению, лабораторным обследованиям, средствам инфекционной защиты и другим необходимым услугам.

Эбола — это сложное и смертельно опасное заболевание. Обычно эболавирусы поражают животные, в основном крыланов (рукокрылых, похожих на летучих мышей), но во время тесного контакта могут заразиться и люди.

Вирус распространяется из-за биологических жидкостей, вот как кровь и рвота, хотя обычно это происходит только после появления симптомов.

Нынешняя вспышка вызвана вирусом Бундибуджио — это один из трех известных возбудителей лихорадки Эбола, и она относительно мало исследована. До этого он вызвал всего две вспышки, 2007 и 2012 годах.

Первым человеком, заболевшим во время этой вспышки, по официальным данным оказалась медсестра. Симптомы у нее проявились 24 апреля 2026, а вспышку подтвердили только через три недели.

Поскольку одобренных препаратов против вируса Бундибуджио не существует, лечат в основном симптомы: утоляют боль, восполняют запасы жидкостей, обеспечивают питание, предотвращают параллельное развитие других инфекций. Помощь на раннем этапе повышает шансы пациента выжить.

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