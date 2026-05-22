Вспышка вируса Эбола вышла из-под контроля: разъяренная толпа сожгла медицинский центр

В Конго сожгли медицинский центр, где лечили больных Эболой / © скриншот с видео

Реклама

Гуманитарный кризис в Конго обостряется. Медицинские работники, которые пытаются остановить вспышку смертельного вируса Эбола, сталкиваются не только с нехваткой ресурсов, но и с агрессией со стороны местного населения.

Об этом пишет Associated Press.

Инцидент в Рвампаро

В четверг, 21 мая, в разгар эпидемии группа разъяренной молодежи атаковала центр лечения Эболы в городе Рвампаро. Причиной стал отказ властей выдать им умершего от вируса тело друга для проведения традиционного захоронения дома.

Реклама

Тела жертв Эболы крайне заразны, ведь вирус передается через контакт с биологическими жидкостями, поэтому протоколы безопасности требуют, чтобы захоронением занимались исключительно специализированные бригады.

Несмотря на вмешательство полиции, толпа ворвалась в центр, подожгла оборудование и, по свидетельству журналиста AP, по меньшей мере, одного вероятного больного. Медицинскому персоналу пришлось спасаться бегством на автомобилях. Позже представители гуманитарной организации ALIMA сообщили, что порядок восстановлен и команды вернулись к работе.

Реальные масштабы эпидемии неизвестны

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Официальная статистика сообщает о 160 смертях и 671 подозрительном случае в двух провинциях Конго, а также о двух случаях, один из которых закончился смертью, в соседней Уганде.

Однако эксперты ВОЗ убеждены, что реальные цифры гораздо выше. Вирус неделями распространялся незамеченным, поскольку местные власти изначально искали другой штамм Эболы, более типичный для Конго. Официальный «нулевой пациент» до сих пор не найден, а эпидемия, вероятно, началась еще несколько месяцев назад.

Реклама

Ситуация усугубляется рядом критических факторов:

Отсутствие лекарств: для штамма Бундибугио, который вызвал эту вспышку, пока не существует ни вакцины, ни специфического лечения. Разработка вакцины будет длиться не менее 6–9 месяцев.

Слабая инфраструктура: система здравоохранения истощена из-за сокращения международной помощи.

Вооруженные конфликты: в провинции Итури находятся более 920 тысяч внутренне перемещенных лиц. Накануне инцидента в Рвампаро боевики, связанные с «Исламским государством», убили 17 человек в одном из сел провинции.

Кроме того, вирус расширяет свою географию. В тот же день были подтверждены первых два случая заболевания в провинции Южное Киву, расположенной в 500 километрах от эпицентра вспышки.

Международные последствия

Эпидемия в Конго уже влияет на международные события:

Индия и Африканский Союз перенесли общий саммит, запланированный в Нью-Дели.

Сборная ДРК по футболу отменила подготовительные сборы к Чемпионату мира.

США ввели жесткие ограничения для путешественников: иностранцам, которые в последние три недели посещали Конго, Уганду или Южный Судан, запрещен въезд в страну, а граждане США подлежат обязательному обследованию в аэропорту Вашингтона.

Напомним, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за новой эпидемии Эболы. Страны, имеющие общие сухопутные границы с ДР Конго, подвергаются высокому риску распространения вируса.

Реклама

Новости партнеров