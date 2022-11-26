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"Вставай, кто отказывается быть рабами": Китай охватили небывалые протесты (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Вставай, кто отказывается быть рабами": Китай охватили небывалые протесты (видео)

Фото: скриншот с видео

В китайском городе Урумчи люди вышли на улицы, протестуя против самого продолжительного карантина из-за коронавирусной инфекции, который длится уже 100 дней.

Расширение карантина из-за COVID-19 в Китае обернулось небывалыми протестами в западном регионе Синьцзян и столице страны Пекине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Толчком к народному гневу стал смертельный пожар в многоэтажке столицы Синьцзяна городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. После трагического случая в соцсетях предположили, что жильцы не смогли вовремя убежать, поскольку здание было частично закрыто.

Жители 4-миллионного города находятся под одними из самых продолжительных карантинов в стране, им запрещено покидать свои дома в течение 100 дней.

На улицах Урумчи люди скандировали "Покончить с карантином!", а также пели национальный гимн Китая со словами: "Вставай, кто отказывается быть рабами!".

Официальные лица Урумчи провели пресс-конференцию утром в субботу, 26 ноября, отрицая, что меры по COVID-19 помешали спасению людей, погибших во время пожара. В то же время, во многих жилых комплексах отменили карантин до объявленной даты его завершения после жалоб жителей.

В китайской столице Пекине некоторые находящиеся в карантине жители тоже устроили небольшие протесты из-за наложенных на них ограничений на передвижение. В итоге они принудили их отменить досрочно.

Напомним, в Китае решили посилить карантинные меры из-за роста случаев COVID-19. О вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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