"Вставай, кто отказывается быть рабами": Китай охватили небывалые протесты (видео)

В китайском городе Урумчи люди вышли на улицы, протестуя против самого продолжительного карантина из-за коронавирусной инфекции, который длится уже 100 дней.

Расширение карантина из-за COVID-19 в Китае обернулось небывалыми протестами в западном регионе Синьцзян и столице страны Пекине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Толчком к народному гневу стал смертельный пожар в многоэтажке столицы Синьцзяна городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. После трагического случая в соцсетях предположили, что жильцы не смогли вовремя убежать, поскольку здание было частично закрыто.

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Массовый протест happened in Ulumuqi，Xinjiang，China after more than 100 days zero-covid city lockdown.



Люди chanting 'stop lockdown' 'we are human being' pic.twitter.com/trQhDSZLXr — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) November 25, 2022

Жители 4-миллионного города находятся под одними из самых продолжительных карантинов в стране, им запрещено покидать свои дома в течение 100 дней.

На улицах Урумчи люди скандировали "Покончить с карантином!", а также пели национальный гимн Китая со словами: "Вставай, кто отказывается быть рабами!".

People in #Urumqi, #Xinjiang ведет к марту к городскому центру, чтобы побороть justice. Нынче сейчас, чтобы предположить, что местная команда должна была оправдаться от бедствия. Они могут более чем 100 должны быть результатом того, что fire. Слово 起义 uprising used на WeChat. We'll see how long it stays up. pic.twitter.com/BTunznBywp — Karen Woods 林爷 (@KarenWenLin) November 25, 2022

Официальные лица Урумчи провели пресс-конференцию утром в субботу, 26 ноября, отрицая, что меры по COVID-19 помешали спасению людей, погибших во время пожара. В то же время, во многих жилых комплексах отменили карантин до объявленной даты его завершения после жалоб жителей.

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В китайской столице Пекине некоторые находящиеся в карантине жители тоже устроили небольшие протесты из-за наложенных на них ограничений на передвижение. В итоге они принудили их отменить досрочно.

Напомним, в Китае решили посилить карантинные меры из-за роста случаев COVID-19. О вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции.

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