Вставную челюсть Уинстона Черчилля продадут на аукционе — подробности, фото

В Великобритании на аукционе 6 февраля продадут вставную челюсть бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля, которую он использовал, в частности во время своей знаменитой речи – "Мы будем бороться на пляжах" – произнесенной во время Второй мировой войны

Об этом пишет CNN.

Аукцион должен пройти в городе Челтнем.

Как пишут СМИ, Черчилль потерял несколько зубов в 1920-х. Во время Второй мировой тогдашний британский премьер имел несколько вставных челюстей. Они были специально сделаны, чтобы сохранить естественную шепелявость политика. Его зубные протезы изготовляли из золота.

Как рассказывал дантист Уинстон Черчилль Дерек Кадлипп, у бывшего премьер-министра были плохие зубы и прикус с детства.

Зубной протез в золотой оправе пока оценен от 5 до 8 тыс. фунтов ($10 тыс.), однако эксперты полагают, что зубы знаменитого премьер-министра продадут за гораздо более высокую сумму.

Вставная челюсть Уинстона Черчилля / Фото: CNN

"Вставные зубы Черчилля, по-видимому, входят в число самых необычных предметов, которые мы когда-то продавали", — сказала глава аукционного дома The Cotswold Auction Company Лиз Пул.

Зубной протез, который выставят на аукцион, был сделан в начале Второй мировой войны, когда Черчиллю было 65 лет.

Кроме того, на аукционе также будут выставлены другие памятные вещи Второй мировой войны, в том числе микрофон, посредством которого экс-премьер Британии выступал с речью в честь Дня победы 8 мая 1945 года. Его ориентировочная стоимость составляет от 5 до 8 тыс. фунтов ($10 тыс.).

Также к продаже будет доступна книга с автографами 1941, заполненная 107 подписями пилотов королевских ВВС, многие из которых принимали участие в битве за Британию. Книгу можно будет купить за сумму от 20 000 фунтов стерлингов ($25 тыс.).

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