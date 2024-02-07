Вставные зубы Уинстона Черчилля продали на аукционе: за сколько их купили

Также был продан микрофон, в который Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны.

Вставные зубы бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в золотой оправе были проданы на аукционе за 18 000 фунтов стерлингов.

Об этомпишет BBC.

Аукцион прошел в Челтнеме, 6 февраля. Их приобрел британский коллекционер.

Верхние протезы лидер военного времени носил во время многих из своих известных выступлений, в частности, во время знаменитой речи — "Мы будем бороться на пляжах" — произнесенной во время Второй мировой войны.

Челюсть была специально создана для того, чтобы сохранить его естественную шепелявость, и была столь важна, что он всегда носил с собой два комплекта.

Уинстон Черчилль / Associated Press

Котсуолдская аукционная компания заявила, что зубы были куплены за сумму более чем вдвое дороже по сравнению с ориентировочной ценой в 8000 фунтов стерлингов.

Черчилль большую часть жизни страдал от проблем с зубами и потерял несколько, когда ему было 20 лет. Вставные зубы были изготовлены, когда ему было 65 лет в начале Второй мировой войны. У политика было четыре комплекта.

Директор аукционного дома Лиз Пул сказала, что зубы были "одними из самых необычных предметов", которые они когда-то продавали.

Вставная челюсть Уинстона Черчилля / Фото: CNN

Среди других лотов был микрофон, который, по общему мнению, использовался Черчиллем в День победы, чтобы объявить об окончании Второй мировой войны. Его продали за 11500 фунтов стерлингов.

Напомним, недавно на аукционе был продан 285-летний лимон с надписью. Его приобрели за 1780 долларов.

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