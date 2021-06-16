Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция исторического саммита в Женеве

Переговоры продлятся до 5:00.

В Женеве 16 июня происходит историческое событие — президент США Джо Байден впервые после победы на выборах встречается российским главой государства Владимиром Путиным. Начало саммита запланировано на 14:00.

Среди тем обсуждения у президентов РФ и США будут: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь будет идти об Украине, Сирию, Ливию, Афганистан и Карабах.

ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.

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