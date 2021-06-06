Встреча Байдена и Путина: Швейцария планирует закрыть воздушное пространство над Женевой

В Швейцарии привели аналогию со Всемирным экономическим форумом.
На время саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина Швейцария планирует ограничить доступ в воздушное пространство над Женевой.
Об этом сообщает NZZ am Sonntag.
Швейцарское федеральное управление гражданской авиации (BAZL) и ВВС страны совместно с другими ведомствами прорабатывают детали закрытия неба.
В издании отметили, что это будет "хорошо отлаженный процесс", как во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", силовики осмотрели пляж "О-Вив" на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем ПВО.
Кроме того, власти Швейцарии планируют привлечь вооруженные силы к обеспечению безопасности в Женеве во время саммита. Полиция кантона Женева уже приняла решение взять в аренду несколько единиц бронетехники.
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. США планируют поднять, в частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.