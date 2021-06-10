Встреча Байдена и Путина: жителей Женевы просят не выходить из дома и перейти на удаленку

Местные власти просят жителей Женевы ограничить передвижение по городу во время встречи.
Жителей Женевы просят остаться дома в день встречи президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным.
Об этом информирует The Local.
Президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве — в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке.
В этот день жителей просят перейти на дистанционную работу и ограничить передвижение по городу. Во время встречи будет запрещено пользоваться беспилотниками и проводить уличные акции.
Кроме того, власти уже опубликовали карту закрытых для передвижения на время встречи зон. Это парк Ла Гранж, парк и пляж О-Вив, а также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы и часть акватории Женевского озера.
Ранее сообщалось, что среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.
Читайте также:
- Путин рассказал, о чем будет говорить с Байденом
- "Не подарок России": в Вашингтоне объяснили, зачем Байден встретится с Путиным
- Россия обещает прислать США "некомфортные сигналы" перед встречей Путина и Байдена