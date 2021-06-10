Встреча Байдена и Путина: жителей Женевы просят не выходить из дома и перейти на удаленку

Местные власти просят жителей Женевы ограничить передвижение по городу во время встречи.

Жителей Женевы просят остаться дома в день встречи президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным.

Об этом информирует The Local.

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Президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве — в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке.

В этот день жителей просят перейти на дистанционную работу и ограничить передвижение по городу. Во время встречи будет запрещено пользоваться беспилотниками и проводить уличные акции.

Кроме того, власти уже опубликовали карту закрытых для передвижения на время встречи зон. Это парк Ла Гранж, парк и пляж О-Вив, а также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы и часть акватории Женевского озера.

Ранее сообщалось, что среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

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