Президент Байден вспомнил о жестокой войне России против Украины и безответственных угрозах России применить ядерное оружие.

Глава Соединенных Штатов Джо Байден и президент КНР Си Цзиньпин со встрельными на Бали сегодня, 14 ноября, на саммите "Большой двадцатки". Там они согласились, что ядерное оружие никогда не должно использоваться в мире, в частности, в Украине.

Об этом сообщили в Белом доме.

Главы обсудили главные региональные и глобальные вызовы.

"Президент Байден и глава Си согласились, что ядерная война никогда не должна начаться, и что ее нельзя выиграть, и отметили свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине", — передали в Белом доме.

Как сообщили пропагандистские российские СМИ, пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в Анкаре состоялись "российско-американские переговоры". По его словам, переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу из-за проблем с сердцем на Бали.

Саммит G20 — 17-я встреча глав стран "Большой двадцатки", представляющих крупнейшие экономики в мире, начнется 15 ноября.

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