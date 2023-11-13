Встреча Байдена и Си Цзиньпина: в Белом доме сообщили главную тему переговоров

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что во время встречи Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, которая состоится 15 ноября, главной темой станет возобновление военных связей двух государств на самом высоком уровне.

Об этом он говорил в воскресенье, 12 ноября, в программе Face the Nation на американском телеканале CBS.

“Президент полон решимости добиться восстановления военных связей. Он считает, что связь между военными необходима для того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт”, – сказал Джейк Салливан.

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Советник Байдена утверждает, что США стремятся наладить линии коммуникации как на самом высоком уровне между Пентагоном и Министерством обороны Китая, так и на тактически-оперативном уровне, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы "не было ошибок, просчетов или неправильного общения".

Джейк Салливан также сказал, что два лидера обсудят Иран, в частности “вопрос ядерной программы Ирана и угрозу, которую она представляет... а также угрозу, которую Иран представляет для региональной стабильности, и угрозу, которую он представляет для американских сил в регионе”.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Сан-Франциско Байден и Си встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это будет вторая личная встреча двух лидеров после избрания Байдена в 2020 году. И это будет первый визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты с 2017 года.

Напомним, недавно президент США Джо Байден предупредил Китай, что Соединенные Штаты будут защищать Филиппины в случае любой атаки в Южно-Китайском море. В ответ Пекин заявил, что США не имеют на это права.

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