Встреча Байдена и Си: в ОПУ назвали главный итог переговоров лидеров

Результат устраивает как США, так и КНР.

Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина продемонстрировали, что диалог лучше, чем эскалация или конфликтность. Более того, их главный итог: Российская Федерация сегодня не является субъектом глобального политического процесса, как была до полномасштабного вторжения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Россия больше не будет доминировать

По словам Подоляка, то, что РФ больше не субъект, устраивает и США, являющиеся лидером демократического лагеря, к которому принадлежит Украина, и КНР, являющейся лидером так называемого нейтрального сектора или глобального юга.

Эта встреча символизирует, что глобальная политика должна опираться на правила, на договоренности. А все это не является тем, что сегодня актуально для Российской Федерации. Потому что Российская Федерация, как субъект, продвигает концепцию насилия, концепцию хаоса, нестабильности, отсутствия международного права", – отметил советник главы Офиса президента.

Как мы увидели, продолжил он, для Китая это не приемлемо, а для Соединенных Штатов, разумеется, это совершенно неприемлемо.

"И потому это достаточно хороший сигнал для всех остальных, что Российская Федерация не будет больше доминировать в глобальном пространстве", – подытожил Михаил Подоляк.

Ранее в ОП объяснили, почему переговоры между Байденом и Си – это плохо для РФ и хорошо для Украины.

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