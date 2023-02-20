Встреча Байдена и Зеленского могла состояться не в Киеве: журналисты выяснили варианты

Байдену предлагали несколько вариантов, где он мог встретиться с Владимиром Зеленским.

Президенту США Джозефу Байдену предлагали встречу с главой Украины Владимиром Зеленским как за пределами Украины, так и в городе более безопасном, чем Киев, однако глава Соединенных Штатов отказался.

Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Несмотря на заявления Белого дома о том, что Байден "не собирается" пересекать Украину во время своей поездки в Польшу, планировать пересечение польско-украинской границы начали более месяца назад после того, как Байден заявил своей команде, что публично выразить солидарность Соединенных Штатов и Украины, которая воюет с Россией. С политической точки зрения, эта поездка должна была состояться", — сказал Rolling Stone высокопоставленный чиновник Белого дома.

За последний год первая леди Джилл Байден, министр обороны Ллойд Остин и другие в правительстве США совершили поездку в охваченную войной страну, тогда как сам президент этого не сделал до сих пор, добавляет источник.

Однако в понедельник, 20 февраля, Байден вместе с Зеленским посетили центр украинской столицы и объявил о дополнительных поставках оружия.

"Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал Украину слабой, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он был глубоко неправ", – сказал Байден в заявлении.

Президенту США предлагали встречу с главой Украины на польско-украинской границе и во Львове, что считают относительно безопасной.

Об этом изданию Rolling Stone сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома, напрямую осведомленный в этом вопросе.

"Одна из идей предусматривала встреча Байдена и Зеленского в неизвестном месте на польско-украинской границе. Другая — проведение встречи во Львове, городе на западе Украины, который несколько раз подвергался российским авиаударам с начала полномасштабной войны, но остается относительно безопасным", — говорится в сообщении.

Однако Джо Байден выбрал Киев – столицу-символ решимости Украины после того, как оккупанты попытались и не смогли захватить его в начале полномасштабной войны прошлого года.

Добавим, что в понедельник, 20 февраля, президент Джо Байден посетил Украину с необъявленным визитом, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, демонстрируя дерзкую солидарность Запада со страной, которая все еще ведет, как он назвал, "жестокую и несправедливую войну" через несколько дней. к годовщине вторжения России

Глава США ехал поездом из Польши в Украину. Утром 21 февраля Байден уже прибудет в Варшаву, где пробудет два дня.

20 февраля на фоне прибытия в Киев Джо Байдена на границе Украины и Польши кружит американский военный самолет.

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