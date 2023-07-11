Встреча Байдена и Зеленского на саммите НАТО: в Белом доме назвали главную тему переговоров

Американский президент Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский встретятся во время саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Одна из тем переговоров – путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, лидеры двух стран проведут встречу в среду, 12 июля.

"Путь реформ для Украины будет разработан, но я не могу установить график", – уточнил он.