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Встреча Байдена и Зеленского на саммите НАТО: в Белом доме назвали главную тему переговоров

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
693
Время на прочтение
2 мин
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Встреча Байдена и Зеленского на саммите НАТО: в Белом доме назвали главную тему переговоров

Байден и Зеленский встретятся на саммите НАТО в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Лидеры двух стран проведут встречу в среду, 12 июля.

Американский президент Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский встретятся во время саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Одна из тем переговоров – путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, лидеры двух стран проведут встречу в среду, 12 июля.

"Путь реформ для Украины будет разработан, но я не могу установить график", – уточнил он.

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Дата публикации
Просмотры
693
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