Встреча чиновников США и РФ состоится во вторник в Саудовской Аравии — Axios

Анонсированная встреча вызывает беспокойство и разочарование у украинской власти.
Встреча чиновников Соединенных Штатов и РФ для обсуждения прекращения войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники.
Журналисты пишут, что эта "встреча станет еще одним значительным шагом в улучшении отношений между США и Россией" после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Путиным.
Издание отмечает, что анонсированная встреча вызывает "беспокойство и разочарование у украинской власти", которая озабочена переговорами "за спиной Киева".
Источники журналистов сообщили, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и посол на Ближнем Востоке Стив Виткофф.
По сообщениям источника Axios, со стороны России, вероятно, будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что топ-чиновники США отправляются в Саудовскую Аравию, где планируются переговоры с делегацией с РФ.
Мы ранее информировали, что в Белом доме отреагировали на отказ Зеленского от соглашения о доступе к полезным ископаемым.
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