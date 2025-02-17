Встреча чиновников США и РФ состоится во вторник в Саудовской Аравии — Axios

Анонсированная встреча вызывает беспокойство и разочарование у украинской власти.

Встреча чиновников Соединенных Штатов и РФ для обсуждения прекращения войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Журналисты пишут, что эта "встреча станет еще одним значительным шагом в улучшении отношений между США и Россией" после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Путиным.

Издание отмечает, что анонсированная встреча вызывает "беспокойство и разочарование у украинской власти", которая озабочена переговорами "за спиной Киева".

Источники журналистов сообщили, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и посол на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

По сообщениям источника Axios, со стороны России, вероятно, будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что топ-чиновники США отправляются в Саудовскую Аравию, где планируются переговоры с делегацией с РФ.

Мы ранее информировали, что в Белом доме отреагировали на отказ Зеленского от соглашения о доступе к полезным ископаемым.

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