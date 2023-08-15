Встреча Эрдогана и Путина: сможет ли турецкий лидер заставить Россию вернуться к "зерновому соглашению"

Вероятно, у Реджепа Эрдогана есть свои инструменты, каким образом влиять на Владимира Путина. Так, президент Турции может заставить Россию вернуться к "зерновому соглашению".

Об этом в эфире ТСН.ua сказал политолог Алексей Якубин.

В России немного вариантов

Мы знаем, что у Путина возник определенный провал с Эрдоганом после того, как последний наших "азовцев" вернул в Украину. Затем мы видели потепление отношений Эрдогана с представителями некоторых стран НАТО, в частности США. В то же время Эрдоган постоянно обращался к Путину по поводу потенциальной личной встречи с ним.

"Насколько я вижу, Путин сейчас находится в такой ситуации, что он возможно и хотел отказать Эрдогану, ввести снова санкции на турецкие помидоры и так далее, что кстати уже когда-то было, но он просто не может это сделать, даже учитывая экономическую ситуацию. Мы все видим историю с рублем в 100...", – заметил Якубин.

Россия постепенно начинает ощущать на себе отложенный эффект санкций. До этого она достаточно активно экономически становилась зависимой от КНР. Но в то же время одной из стран, которая помогала где-то обходить санкции, где-то их замещать, – выступает Турция.

"Я думаю, Путин понимает, что он публично внутри России и будет пытаться показать, что у России здесь есть какие-то варианты... Но на самом деле не так много у них есть вариантов. Если эта встреча в конце концов состоится, и Путин приедет в Турцию, это будет первый визит Путина в натовскую страну со времен войны", – говорит политолог.

Кроме того, Путин просто не сможет поехать на встречу, чтобы оттуда что-нибудь не привезти. Зерновой коридор может быть тем, что нужно. "Вероятность возвращения России к зерновому соглашению высока, и они это сами понимают", – подытожил Якубин.

Ранее отмечалось, что встреча Путина и Эрдогана может состояться в конце августа – начале сентября. Предварительно, российского диктатора ждут в Турции.

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