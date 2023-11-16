Встреча лидеров в Сан-Франциско является поворотной точкой в отношениях с США – МИД Китая

Диалог и сотрудничество – единственный правильный выбор для Китая и США, отметила представитель МИД КНР Мао Нин.

Встреча лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, состоявшаяся в Сан-Франциско в среду, 15 ноября, станет новой отправной точкой в отношениях Пекина и Вашингтона.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает "Укринформ".

Комментируя саммит двух лидеров, дипломат отметила, что в ходе переговоров Си подробно изложил видение Китаем путей улучшения и стабилизации отношений с Соединенными Штатами, отметил важность сотрудничества и указал сферы, в которых две страны могут успешно сотрудничать.

"Китай и Соединенные Штаты имеют общие интересы в широком диапазоне сфер, включая традиционные, такие как экономика, торговля и сельское хозяйство, а также новые, такие как изменение климата и искусственный интеллект", — отметила Мао.

По словам Мао Нин, важное значение для улучшения двусторонних отношений будут иметь договоренности лидеров Китая и Соединенных Штатов о содействии обменам между людьми.

"Оба лидера согласились взять на себя обязательство работать над существенным увеличением количества регулярных пассажирских рейсов с начала следующего года, расширением образовательных, студенческих, молодежных, культурных и спортивных и деловых обменов", – добавила дипломат.

Подытоживая, спикер сказала, что обеим сторонам нужно начать по-новому выстраивать взаимодействие на основе достигнутого в Сан-Франциско консенсуса и продвигать двусторонние отношения в направлении стабильного и устойчивого развития.

"Диалог и сотрудничество – единственный верный выбор для Китая и США… Встреча в Сан-Франциско имеет стратегическое и глубокое значение и станет новой отправной точкой для здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений", – заявила Мао.

Напомним, в среду, 15 ноября, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин провели свою первую личную встречу более чем через год на фоне напряженности в отношениях двух крупных стран.

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