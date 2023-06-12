Встреча Макрона, Дуды и Шольца во Франции: ускорят ли лидеры вступление Украины в НАТО

Чего ожидать от встречи и ее участников, позиции которых сейчас отличаются?

Лидер Франции Эммануэль Макрон встречает президента Польши и германского канцлера. Говорят об Украине: будут определяться, какие гарантии безопасности могут предложить ей на пути в НАТО и что с перспективой членства в Альянсе. Готовы ли они предоставить Украине четкие сигналы относительно ее будущего вступления?

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

"Дискуссии об Украине в НАТО сейчас активизировались с обеих сторон океана. Часы с одной из самых влиятельных стран Альянса — его крупнейшим донором — перед Вильнюсом сверяет генсек НАТО. Сегодня он — в Соединенных Штатах, и впереди — переговоры с госсекретарем и президентом Байденом", — сообщает Зоряна Степаненко.

В то же время на европейском континенте сегодня, 12 июня, вместе будут ужинать Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Анжей Дуда. Об их политическом меню рассказало издание Politico: гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО и ее будущее членство.

Перед тем, как отправиться в Париж, президент Польши побеседовал с Владимиром Зеленским. Речь шла о приготовлении к Вильнюсскому саммиту.

Польша последовательно выступает за то, чтобы Украина была членом Альянса, и убеждает партнеров в необходимости поддержать это.

В Офисе Президента сообщили, что подписи в пользу Украины в НАТО собраны уже в 20 странах.

У Германии, которую за ужином в Елисейском дворце представит канцлер, позиция более умеренная. Одно из свежих заявлений Шольца: следует сосредотачиваться не на членстве, а на том, как сейчас поддерживать Украину.

Более благосклонно к ее евроатлантическим устремлениям в последнее время звучит Франция устами Эммануэля Макрона.

Недавно выступил за "надежные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности для Украины и предложение ей на пути к НАТО.

Что касается гарантий, то президент Франции видел их где-то посередине между израильской моделью. В этой стране США давно поставляют оружие без ограничений в использовании и полноценным членством в НАТО. Но где именно будет пролегать середина, когда эти обязательства вступали в силу — во время войны или после, станут они промежуточным этапом или альтернативой членству?

Многие вопросы еще нуждаются в ответе союзников.

Формат гарантий — одна из тем, сопровождающих ужин трех лидеров в Париже. Страны Альянса видят в своих рядах Украину, говорил генсек. Но Украину больше не удовлетворяет перспектива открытых дверей. Конкретная дорожная карта вступления, иначе Владимир Зеленский не видит смысла в своем визите в литовскую столицу.

Источники "Радио Свобода" в дипломатических кругах Альянса говорят, что сейчас разрабатывают совместную декларацию саммита, и — ищут, какие подобрать для нее слова, чтобы удовлетворили и Киев, и 31-ю столицу стран-членов НАТО.

Напомним, 12 июня встречаются президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда.

Тем временем стартовали самые масштабные учения авиации НАТО на фоне усиления напряжения в отношениях с Россией.

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