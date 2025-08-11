- Дата публикации
"Встреча на Аляске с Путиным будет пробной": Трамп сделал заявление о переговорах
Переговоры между президентами США и РФ должны состояться на Аляске 15 августа, поэтому у Трампа есть некоторые предположения о результатах.
Встреча на Аляске президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным будет «пробной».
Слова Трампа транслирует Clash Report.
«Я скажу ему завершить войну, надеюсь на конструктивный диалог», — заявил президент США.
Таким образом, Трамп раскрыл некоторые детали встречи с Путиным, которая состоится 15 августа.
Так, американский президент заявил журналистам 11 августа, по его мнению, Путин хочет «окончить» войну. Однако Трамп не исключает, что конструктивный диалог не получится.
«Я через несколько минут встречи с Путиным все пойму. Я могу пойти и сказать: „Удачи вам“. И это будет конец», — добавил Трамп.
Напомним, в ближайшую пятницу, 15 августа, президенты Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться на Аляске. Многие эксперты считают, что этот саммит может стать очередной уступкой Москве.
А премьер-министр Польши Дональд Туск накануне встречи Трампа и Путина на Аляске предостерег от силовых перемен национальных границ.