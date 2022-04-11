Встреча Путина и канцлера Австрии Нехаммера завершилась: Песков заявил, что никаких заявлений для прессы не будет

Встреча Путина и канцлера Австрии Нехаммера завершилась: Песков заявил, что никаких заявлений для прессы не будет

Переговоры продолжались около полутора часов.

Переговоры главы РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершились, они продолжались около полутора часов, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В комментарии агентству "Интерфакс" Песков уточнил, что никаких заявлений для прессы по итогам этой встречи не ожидается.

По информации австрийского издания Kronen Zeitung, встреча продолжалась без помощников и переводчиков, добавляя, что Путин знает немецкий.

Путин и Нехаммер провели переговоры тет-а-тет в комнате загородного дома, принадлежащего Кремлю.

Напомним, в субботу, 9 апреля, с визитом солидарности в Украину прибыл канцлер Австрии Карл Негаммер. Европейский политик встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил зверства российских войск в Киевской области, в частности в Буче, и отметил важность расследования этих военных преступлений.

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