Встреча Путина и Ким Чен Ина: у лидера КНДР есть оружие, которое очень хочет российский диктатор

Диктаторы не рассказывают о чем договорились.

Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась в момент взаимной необходимости. В частности, Москва нуждается в боеприпасах для войны против Украины, а Пхеньяну нужны военные технологии для обеспечения безопасности режима Кима.

Об этом пишет издание New York Times.

Как пишут журналисты, КНДР стала для России более значимым союзником, несмотря на разногласия и бедность. Это свидетельствует о том, как сильно война против Украины изменила внешнюю политику РФ.

Как рассказал директор Российского Евразийского центра Карнеги Александр Габуев, война является организующим принципом российской внешней политики. По его словам, Северная Корея может поддержать стремление Кремля дать отпор тому, что Путин называет "гегемонией Запада".

Издание напоминает, что когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, то КНДР была одной из первых и немногих поддержавших ее стран.

Однако, по словам аналитиков, сейчас Россия обеспокоена программой Северной Кореи по созданию развивающегося ядерного оружия. После шести ядерных испытаний, которые провел Пхеньян в период с 2006 по 2017 годы, РФ и Китай присоединились к серии резолюций Совета Безопасности ООН, вводящих все более жесткие санкции против КНДР. Но после усугубления конфликта и конфронтации с Соединенными Штатами эта проблема стала второстепенной.

Мэттью Миллер, представитель Государственного департамента в Вашингтоне, охарактеризовал встречу так, что Путин "умоляет Ким Чен Ына о помощи".

Но не только Россия обращается за помощью к Корейскому полуострову: согласно соглашениям, тихо заключенным с Вашингтоном, Южная Корея в течение месяцев доставляла большое количество артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты.

Издание Washington Post отмечает, что Ким Чен Ын может дать Путину артиллерийские боеприпасы советского образца в обмен на продовольствие и оружейные технологии. Также Кремль может позволить большему количеству северокорейских рабочих работать в РФ.

Что известно о визите Ким Чен Ына к Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Путиным 12 сентября. Диктатор прибыл на станцию ​​"Хасан" бронепоездом. Когда он еще только уехал из Пхеньяна, официальное корейское Центральное информационное агентство подтвердило визит в РФ.

Лидер Северной Кореи находился в сопровождении чиновников вооруженной промышленности и военных, а также министра иностранных дел.

За 12 лет у власти Ким Чен Ын редко ездит за границу, у него было всего семь поездок за границу — четыре из них в Китай.

Читайте также: