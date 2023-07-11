Встреча Путина и Пригожина – фейк: экс-сотрудник КГБ РФ опроверг ложь Кремля

Дмитрий Песков на днях заявил пропагандистским СМИ, что президент РФ Владимир Путин встретился с командирами ЧВК "Вагнер" и Евгением Пригожином в Кремле 29 июня после так называемого мятежа и похода на Москву. По его словам, на встречу были приглашены 35 человек, она длилась почти три часа, однако о деталях беседы не сообщалось.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в комментарии "24 Каналу" опроверг фейковое заявление пресс-секретаря Путина.

"Путин встречается с 35 вагневерцами. Вы себе представляете эту комнату, в ней должно быть 150 сотрудников ФСО, вооруженных до зубов, чтобы эти "вагнеровцы" голыми руками Путина не задушили", – сказал Жирнов.

К тому же экс-сотрудник КГБ отметил, что "вагнеровцы" не согласились бы сдать оружие для встречи с диктатором Путиным, ведь в таком случае Кремль превратится бы для них в ловушку, где их могли бы просто арестовать.

"Ну какой вагнеровец сдаст оружие, если ему скажут войти? Это фантастика. Такой встречи в принципе не могло быть. И то, что о ней рассказал Песков доказательство, что ее не было…. Я 10 лет говорю, что он (Путин – ред.) .) просто дурак", — отметил Жирнов.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал интересные детали бунта Пригожина – наемники дошли до ядерной базы.

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