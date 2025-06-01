Встреча Путина и Трампа: в Кремле оценили вероятность переговоров в этом году

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Личная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом требует тщательной подготовки и не факт, что она состоится в этом году.

Об этом заявил помощник президента государства-агрессора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в комментарии кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

По словам помощника Путина, конкретных договоренностей о встрече с Трампом пока нет, но «идея витает в воздухе».

Реклама

«Но когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне, то должна быть тщательная подготовка к этой встрече», — добавил он.

При этом Юрий Ушаков, которого называют одним из главных кураторов внешней политики РФ, отметил, что телефонные разговоры президентов России и США также «полезны».

«Конечно, личные встречи это вообще что-то масштабное, которое должно привести к серьезным результатам. Но опять-таки эти результаты должны готовиться кем-то, а именно командами соответствующего Белого дома и Кремля», — подчеркнул он.

Помощник Путина также заявил, что встреча с Трампом может и не состояться в этом году. «Не факт. Но гадать можно», — сказал он.

Реклама

Свой многословный, но лишенный конкретики комментарий Юрий Ушаков сделал в ответ на вопрос пропагандиста Зарубина, в котором он напомнил заявление Дональда Трампа, что только его личная встреча с Путиным может остановить войну в Украине

Судя по ответу помощника Путина, завершать боевые действия в этом году в Кремле не собираются.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с Путиным «как только мы сможем это организовать»