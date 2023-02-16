Встреча Путина с Лукашенко: эксперт прогнозирует, что один диктатор попытается "помазать кровью" другого

Лукашенко очень не хочет сидеть с Путиным на одной скамье подсудимых, но понимает, что денег ему больше никто не даст.

Президент России Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко будет пытаться склонить его хотя бы к возобновлению обстрелов Украины с территории РБ. Однако момент, когда Лукашенко мог вступить в войну против Украины, уже прошел.

Такое мнение политтехнолог Борис Тизенгаузен выразил в эфире телеканала "Freedom", комментируя предстоящую встречу политиков.

"Есть у меня ощущение, что большой диктатор будет окончательно пытаться помазать кровью диктатора маленького, то есть Лукашенко. Я думаю, что программа минимум, на что будет дожимать Путин Лукашенко, это на то, чтобы с территории Беларуси восстановили по указу Лукашенко обстрелы ракетами с российских самолетов и, возможно, запуски беспилотников", – предположил политтехнолог.

Он также обратил внимание на стечение обстоятельств, что после смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея обстрелы Украины с территории РБ прекратились.

"Второе – Лукашенко, как всегда, придумает новый повод, почему он в войну полномасштабно, полноценно не будет вступать", – добавил эксперт.

Он отметил, что накануне встречи с Путиным Лукашенко предусмотрительно дал 6-часовую пресс-конференцию журналистам. Во время нее самопровозглашенный президент заявил, что Беларусь может вступить в войну, только если украинские военные пересекут ее границу.

"То есть он приоритеты расставил. Лукашенко очень хитрый, очень циничный политик, надо отдать ему должное. И он сидит сейчас в таком достаточно жестком шпагате, потому что самый благоприятный момент, когда Лукашенко мог вступить с Путиным в войну, он уже прошел", — подчеркнул Тизенгаузен.

Он уточнил, что таким моментом были первые месяцы полномасштабной войны РФ против Украины, когда оккупанты считали, что могут захватить Киев. На сегодня всем понятно, что Россия проиграет эту войну, заверил политтехнолог.

"И Лукашенко очень не хочет сидеть с ним на одной скамье подсудимых. Плюс санкции. Лукашенко, ранее говоривший: "Мы справимся с россиянами, с ОДКБ, экономика наша выдержит", сейчас он эти санкции называет катастрофическими", – обратил внимание эксперт.

В то же время, он указал на то, что кроме Путина Лукашенко никто больше не даст денег, разве что "он там что-то выклянчит у Китая".

"Поэтому он сейчас в тяжелом положении, и будет уклоняться максимально. А это он умеет, за 30 лет научился", – резюмировал Тизенгаузен.

Напомним, накануне в Кремле анонсировали встречу Путина с Лукашенко, которая состоится 17 февраля в Московской области.

Заметим, ранее старший советник белорусской оппозиционера Светланы Тихановской – Франак Вячорка выражал убеждение, что Лукашенко не отправит белорусов на войну против Украины, ведь это угрожает режиму самопровозглашенного президента. В таком случае в РБ могли бы разразиться протесты, а также раскол.

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