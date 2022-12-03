"Встреча Путина с мобилизованными матерями": СМИ раскрыли детали прокремлевского шоу

В частности, среди так называемых матерей были бюджетницы и члены "Единой России".

Российский президент-диктатор Владимир Путин на публику 25 ноября провел "встречу с матерями мобилизованных", но только у трех из 16 женщин сыновей мобилизовали на войну. Больше — 11 из 16 матерей работают либо в бюджетных организациях, либо в провластных общественных движениях.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники в администрации кремлевского "фюрера".

Собеседники издания говорят, мол, идея такого мероприятия появилась из-за претензий к путинской мобилизации и от военных, и от их близких. "Мобилизация коснулась многих, многие ее опасаются до сих пор. Было важно показать, что президент в курсе проблем и не забывает людей", — информирует один источник.

Найти нужное количество матерей оказалось сложно. Ведь подпустить к президенту людей с улиц не могут. Потому что, мол, неизвестно, что они спросят, чего будут требовать, инциденты могут быть неприятны.

Именно поэтому решили искать женщин, так сказать, поклонниц. Нескольких подобрали сотрудники администрации Путина, а других искали по регионам. Участницы встречи должны были либо "входить в вертикаль", либо "знать, когда и что нужно сказать".

Издание пишет, что в приоритете были бюджетницы и чиновницы, давно работающие на государство, а также члены "Единой России" и "Общероссийского народного фронта".

Отмечается, что избранные для встречи "матери мобилизованных" упоминали не только свои регионы, но и губернаторов и других чиновников, по протекции которых прибыли.

Напомним, 25 ноября Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой с группой якобы матерей мобилизованных для участия в войне в Украине.

К слову, матери российских воинов спустя 9 месяцев войны в Украине начали беспокоиться о будущем своих детей. Они потребовали от власти вернуть их сыновей домой и даже написали открытое письмо от матерей Российской Федерации.

Также в РФ началось общественное движение родственниц российских мобилизованных и срочников. Требуют вернуть их близких с фронта и добиваются открытой встречи с президентом Путиным.

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