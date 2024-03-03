Встреча с Лавровым к миру не приблизила: президент Словакии назвала самый быстрый путь

Фото, на котором словацкий и российский министры пожимают друг другу руки, опубликовал МИД России.
Президент Словакии Зузана Чапутова негативно отреагировала на встречу словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Турции.
Об этом она написала в соцсети Х (ранее Twitter).
"Словацко-российская встреча министров иностранных дел не приблизила нас к справедливому миру в Украине, куда Россия незаконно и безосновательно вторглась", — подчеркнула она.
В то же время она в своем сообщении предложила "быстрейший путь к миру" — это произойдет, когда президент РФ Владимир Путин прикажет своим войскам выйти из Украины.
По словам Зузаны Чапутовой, хозяину Кремля нельзя давать "надежды на свою победу и принятие".
До сих пор ни один глава МИД стран ЕС, кроме венгерского министра Петера Сийярто, не запятнал себя встречами с Лавровым, который еще в 2022 году вместе с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным попал в санкционный список Евросоюза. Фото, на котором Лавров и Бланар пожимают друг другу руки, опубликовал МИД России.
Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал встречу главного дипломата Словакии с Лавровым примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики по всем сторонам мира".
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