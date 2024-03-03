Встреча с Лавровым к миру не приблизила: президент Словакии назвала самый быстрый путь

Президент Словакии Зузана Чапутова негативно отреагировала на встречу словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Турции.

Об этом она написала в соцсети Х (ранее Twitter).

"Словацко-российская встреча министров иностранных дел не приблизила нас к справедливому миру в Украине, куда Россия незаконно и безосновательно вторглась", — подчеркнула она.

В то же время она в своем сообщении предложила "быстрейший путь к миру" — это произойдет, когда президент РФ Владимир Путин прикажет своим войскам выйти из Украины.

По словам Зузаны Чапутовой, хозяину Кремля нельзя давать "надежды на свою победу и принятие".

До сих пор ни один глава МИД стран ЕС, кроме венгерского министра Петера Сийярто, не запятнал себя встречами с Лавровым, который еще в 2022 году вместе с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным попал в санкционный список Евросоюза. Фото, на котором Лавров и Бланар пожимают друг другу руки, опубликовал МИД России.

Фото: из соцсетей

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо назвал встречу главного дипломата Словакии с Лавровым примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики по всем сторонам мира".

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