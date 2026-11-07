Встреча Си, Трампа и Путина: в Китае заявили о подготовке переговоров лидеров

Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Ожидается, что президент США Дональд Трамп совершит визит в Шэньчжэнь для третьей в этом году встречи с главой КНР Си Цзиньпином на фоне приближающегося конца срока действия хрупкого торгового перемирия в январе.

Окончательных договоренностей еще нет, однако встреча трех лидеров может состояться в этом месяце на полях регионального саммита в Шэньчжэне, пишет The Hindu.

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Если оно состоится, событие станет историческим. Впрочем, эксперты отмечают, что маловероятно, что лидеры будут обсуждать содержательные вопросы, поскольку их интересы противоречат друг другу. Скорее всего, речь идет о совместной фотосессии, которую Китай тщательно срежиссирует.

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«Я думаю, это произойдет. Вопрос только в формате и содержании, — отмечает Сунь Юнь, директор китайской программы Центра Стимсона. — Китай стремится создать нужную картинку, но без лишних трат».

В этом году Пекин принимает саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) — объединение из 21 страны, в которое входят США и Россия.

Ожидается, что Трамп прибудет в Шэньчжэнь для очередных переговоров с Си Цзиньпином, поскольку срок действия временного торгового соглашения между странами истекает в январе.

О напряжении, которое сохраняется в отношениях, свидетельствует иведённый в пятницу (6 ноября 2026 года) видеоразговор Торгового представителя США Джемисона Грира с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифеном. По данным офиса Грира, он призвал Пекин предпринять «конкретные шаги для полного выполнения предыдущих обязательств, в частности по закупкам сельхозпродукции, редкоземельных элементов и других критических минералов».

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Официальное китайское агентство Xinhua сообщило в субботу (7 ноября), что стороны провели «глубокий и конструктивный обмен мнениями», а Китай выразил обеспокоенность по поводу ограничительных экономических и торговых мер Вашингтона.

Пребывая в Китае, Дональд Трамп заявил о заинтересованности во встрече с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным для обсуждения контроля над ядерными вооружениями. В то же время, Путин сосредоточен на обсуждении войны в Украине без участия Киева за столом переговоров.

«Президент Путин выигрывает от трехсторонней встречи больше всего, и россияне явно являются главными инициаторами ее проведения, что стало бы для них дипломатическим успехом», — считает Дэнни Рассел, бывший чиновник Госдепартамента США в администрации Барака Обамы, а ныне ведущий эксперт Института политики Азийского общества.

По словам Рассела, Трампу с его «слабостью к авторитарным сильным лидерам» такая встреча понравилась бы, хотя советники четко предостерегают его от обсуждения темы Украины в таком формате.

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Сунь Юнь из Центра Стимсона добавляет, что Россия, вероятно, попытается использовать саммит, чтобы приблизить позиции США и Китая к видению Москвы по отношению к Украине, тогда как «Китаю придется сдерживать российские манипуляции».

Она также отметила, что Китай не будет вступать в переговоры по контролю над вооружениями или дискуссии об Украине и Иране, кроме стандартных дипломатических фраз о важности мира и необходимости прекращения войн.

Самым большим вызовом для Пекина может стать восприятие происходящего в мире. Саммит «не должен выглядеть так, будто три больших государства делят мир», подчеркнула эксперт.

Встреча может свестись только к общему фото, которое позволит Путину появиться рядом с лидерами США и Китая, заключает Крейг Синглтон, старший директор китайской программы Фонда защиты демократий: «Но подобные фотосессии получают все меньшую дипломатическую отдачу. Зрелище может быть историческим, но без веских последствий».

Напомним, ранее издание The New York Times писало о том, что возможная встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае могла бы усилить международный авторитет Пекина, но в то же время поставила бы его перед сложным выбором в отношении Украины и ядерного разоружения.

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