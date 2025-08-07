Встреча Трампа и Путина: может ли состояться уже на следующей неделе

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

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Заявление президента США Дональда Трампа о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным уже на следующей неделе, вероятно, преувеличение.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

По его словам, провести встречу лидеров в столь сжатые сроки будет сложно. Для того чтобы она состоялась, нужно провести предварительные переговоры.

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Кроме того, утверждает чиновник, есть определенные логистические препятствия.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что во время разговора с посланником Стивом Уиткоффом российский президент выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

«Президент [Трамп] открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась», — заявила она.

По словам двух источников CNN, Дональд Трамп также сообщил европейским лидерам в телефонном разговоре о намерении вскоре встретиться с Путиным, возможно, уже на следующей неделе, а затем провести трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник в европейском правительстве также подтвердил содержание этого разговора.

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Как сообщалось ранее, в среду, 6 августа, в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которая длилась около трех часов.

Визит Уиткоффа состоялся за несколько дней до завершения ультиматума президента Трампа: если до пятницы, 8 августа, Россия не согласится на прекращение огня в Украине, США введут новые санкции, включая повышение пошлин на энергоносители для стран, закупающих российскую нефть — прежде всего Индии и Китая.

Доходы от нефти и газа являются ключевым источником доходов для Кремля, составляя примерно четверть государственного бюджета России, поэтому потеря клиентов будет болезненной — и может помешать способности Москвы финансировать войну против Украины.

Перед встречей в среду Трамп заявил, что дождется результатов переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции против России.

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Через несколько часов после встречи в Москве Трамп ввел дополнительные 25% пошлины на Индию в качестве наказания за импорт российской нефти.

В Кремле назвали встречу между Уиткоффом и Путиным «конструктивной и полезной».

«Путин передал Соединенным Штатам некоторые сигналы по украинскому вопросу. Соответствующие сигналы были также получены от президента Трампа», — сообщали пропагандисты ТАСС о результатах встречи.

Кремль заявил, что обнародует больше информации об оговоренном материале после того, как Виткофф доложит Трампу.

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Президент Украины Владимир Зеленский, разговаривавший с Трампом после встречи Уиткоффа и Путина, сказал, что «кажется, что Россия сейчас больше склоняется к прекращению огня».

«Давление на Россию работает. Но главное, чтобы они не обманывали нас в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты», — сказал украинский лидер в своем обращении в среду, 6 августа.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что объявление о применении санкций против России будет сделано после обсуждений, позже в среду, 6 августа.