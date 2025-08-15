ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
552
Время на прочтение
1 мин

Встреча Трампа и Путина: на Аляске сотни людей вышли поддержать Украину (видео)

Аляска поддерживает Украину в это критически важное время, отметил журналист Остап Ярыш.

Светлана Несчетная
Улицы Анкориджа накануне встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется в 22:00 по киевскому времени.

В Анкоридже сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку Украины накануне встречи Трампа и Путина. Об этом сообщил журналист Остап Ярыш в Facebook.

«Подавляющее большинство — американцы, некоторые даже прилетели из других штатов. Очень много флагов и знаков. Проезжавшие мимо водители постоянно сигналили в поддержку. Аналогичные митинги были запланированы в Фейрбенксе, Джуно и других городах штата», — пишет он.

В пятницу, 15 августа, будет еще больше демонстраций.

«Аляска поддерживает Украину в это критически важное время», — подчеркнул журналист.

Напомним, Дональд Трамп отправится из Белого дома в 6:45 по восточноамериканскому времени (13:45 по Киеву) в пятницу, а покинет Анкоридж в 17:45 (04:45 в субботу по Киеву) по местному времени того же дня. Возвращение в Вашингтон ожидается утром 16 августа.

Это будет первая личная встреча лидеров США и России с июня 2021 года.

Ранее президент США заявил, что якобы не уверен в возможности добиться соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным. В то же время Трамп заявил: если переговоры с Путиным не принесут результата, «я никому не буду звонить по телефону».

