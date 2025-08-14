ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1506
Время на прочтение
1 мин

Встреча Трампа и Путина на Аляске: в Сети отследили движение спецборта из Москвы

Пока неизвестно, находится ли на борту самолета сам кремлевский диктатор Владимир Путин.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Российский борт отправился в Аляску

Российский борт отправился в Аляску

Спецборт из Москвы отправился в Аляску. Самолет следует в Анкоридж — город, где на 15 августа запланирована встреча Трампа и Путина.

Об этом сообщает Flightradar24.

При этом неизвестно, находится ли президент РФ Владимир Путин на борту. Как мы знаем, в переговорах с главой США Дональдом Трампом примут участие также глава МИД РФ Сергей Лавров и посланник по инвестициям Кирилл Дмитриев.

Больше деталей должно появиться впоследствии.

Ранее в Кремле сообщили детали встречи Путина с Трампом. Так, программа саммита лидеров США и РФ на базе американских ВВС "Элмендорф-Ричардсон" на Аляске согласована. Она начнется в 22.30 по Киеву.

По данным российской стороны, встреча начнется с разговора тет-а-тет в присутствии переводчиков. Между тем, переговоры Трампа и Путина в составе делегаций состоятся по формуле «5 на 5». В составе российского будут глава МИД Сергей Лавров, помощник «фюрера» Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Как уже отмечалось, будут обсуждаться «очень важные темы с чувствительным характером», поэтому «круг участников переговоров по российской делегации неширок».

Также сообщили, что после саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

