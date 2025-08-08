Встреча Трампа и Путина: появились подробности о времени и месте

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, на которой лидеры будут обсуждать прекращение войны в Украине, запланирована на конец следующей недели.

Об этом сообщает британское издание Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, место проведения встречи лидеров все еще обсуждается, но возможные варианты включают ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим.

Сейчас Москва и Вашингтон уточняют детали и логистику, которые до сих пор непонятны и нестабильны.

Точной даты встречи пока нет. Так же неизвестно, будет ли участником этой встречи президент Украины Владимир Зеленский.

Чиновник Белого дома сообщил изданию, что россияне предоставили список требований относительно потенциального прекращения огня, и Вашингтон сейчас пытается получить согласие от Украины и европейских союзников.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони согласилась организовать в Риме встречу президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако Кремль не рассматривает Рим как возможный вариант на этой стадии, поскольку считает итальянское правительство слишком «проукраинским». Зато более вероятным местом проведения саммита считаются Объединенные Арабские Эмираты.

По информации издания Bloomberg, США и Россия рассматривают соглашение, которое может заморозить войну в Украине, закрепив за Кремлем контроль над оккупированными территориями.