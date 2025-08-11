- Дата публикации
Встреча Трампа и Путина: Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже
Белый дом официально пока не подтверждает место проведения переговоров Трампа и Пуитна.
В эту пятницу на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Путина.
Об этом сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что Белый дом пока не подтвердил точное место проведения переговоров.
Риэлтор и почётный консул Германии Ларри Дисброу рассказал, что для встречи он сдал в аренду Секретной службе США шестикомнатный дом в Анкоридже.
«Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения. Я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны», — сообщил он.
По его словам, он понимает, почему Аляска может быть привлекательным местом для такой встречи с исторической точки зрения.
«Но это, безусловно, удивило меня», — добавил Дисброу.
Мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс в субботнем интервью NYT заявила, что не получала официальную информацию о проведении встречи в ее городе.
«Принимать лидеров здесь, на Аляске, — обычное дело. Быть местом дипломатии часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира», — отметила она.
NYT также напоминает, что Трамп посещал Аляску по меньшей мере пять раз с момента вступления в должность в 2017 году, преимущественно останавливаясь на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Встреча с Путиным станет его первым официальным визитом в штат Аляска с начала второго президентского срока.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и Путиным на Аляске, который состоится в пятницу, станет важным испытанием для российского диктатора.
Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне предстоящей встречи Трампа с диктатором Путиным на Аляске.