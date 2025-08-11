Встреча Трампа и Путина: Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В эту пятницу на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что Белый дом пока не подтвердил точное место проведения переговоров.

Реклама

Риэлтор и почётный консул Германии Ларри Дисброу рассказал, что для встречи он сдал в аренду Секретной службе США шестикомнатный дом в Анкоридже.

«Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения. Я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны», — сообщил он.

По его словам, он понимает, почему Аляска может быть привлекательным местом для такой встречи с исторической точки зрения.

«Но это, безусловно, удивило меня», — добавил Дисброу.

Реклама

Мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс в субботнем интервью NYT заявила, что не получала официальную информацию о проведении встречи в ее городе.

«Принимать лидеров здесь, на Аляске, — обычное дело. Быть местом дипломатии часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира», — отметила она.

NYT также напоминает, что Трамп посещал Аляску по меньшей мере пять раз с момента вступления в должность в 2017 году, преимущественно останавливаясь на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Встреча с Путиным станет его первым официальным визитом в штат Аляска с начала второго президентского срока.

Реклама

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и Путиным на Аляске, который состоится в пятницу, станет важным испытанием для российского диктатора.

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне предстоящей встречи Трампа с диктатором Путиным на Аляске.