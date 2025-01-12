Сербия, по словам Вучича, готова обеспечить безопасность каждой из сторон.
Сербия заинтересована в переговорах кремлевского главы Владимира Путина и 47 президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает euronews.rs.
"Поскольку я вижу, что некоторые люди предлагают свое место для встреч Путина и Трампа, я хотел бы впервые официально заявить, что Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", — заявил Вучич.
По его словам, Сербия находится вне обоих военных блоков, таких как НАТО и ОДКБ, поэтому, по его словам, это делает страну независимой, и Сербия готова обеспечить полную безопасность обоим главам государств.
Учитель добавил, что Сербия является страной, где новый президент США получил наибольшую поддержку во всей Европе. В то же время там популярен и российский диктатор.
"Нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню поддержки президента Трампа. Мы не говорим о лидерах, которые были одними и теми же, мы говорим о поддержке народа в целом. С другой стороны, это страна, где... Путин По-прежнему очень и очень популярен. Так что я думаю, что это место на земном шаре очень хорошо подойдет им обоим», — резюмировал. сербский президент.
Напомним, ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский побеседовал с главой "братской" в РФ страны.
Ранее Financial Times сообщало, что "братница" в Россию Сербия тайно снабжает Украину боеприпасами.
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