Встреча Трампа и Си Цзиньпина: как Китай пытается «положить» западную оборонку и чем это грозит Украине

Но сначала министр финансов США Скотт Бессент встретится с вице-премьером Госсовета КНР Хе Лифеном на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре (Малайзия). В повестке дня, по крайней мере официально, единственный главный вопрос — как избежать масштабной торговой войны между США и Китаем, что может больно ударить по мировой экономике. На днях, в типичном для себя стиле, Трамп заявил, что «США в конце концов заключат фантастическое для обеих стран и мира торговое соглашение с Китаем». Но эксперты не слишком оптимистичны в оценках.

После неплохого телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина в середине сентября уже в начале октября Китай объявил о расширении ограничений на экспорт редкоземельных элементов и постоянных магнитов. ТСН.ua уже не раз писал, что КНР контролирует около 70% их добычи и еще 90% переработки. А это не только удар по аэрокосмической отрасли и производству электроники, но и по оборонке, медицине и автомобильной промышленности. Причем речь идет не только об уязвимости США, но и о всех западных государствах в условиях противостояния Запада «оси зла».

Китай уже не впервые блокирует экспорт редкоземельных элементов. Пекин вводил запрет в апреле этого года. Тогда Трамп только начал глобальную торговую войну, угрожая КНР 145% тарифами. В мае стороны достигли промежуточной договоренности по взаимному снижению пошлин до 10 ноября. Но в середине октября Пекин объявил, что с 1 декабря 2025 года все компании, связанные с иностранными оборонками, не смогут получить лицензии на экспорт редкоземельных элементов. А это огромный удар не только по американской, но и по всем ОПК западных стран. В ответ Трамп пригрозил применить 100% пошлины к китайскому экспорту в США уже с 1 ноября.

За всем этим пристально наблюдает Путин, который, по оценкам многих экспертов, может затягивать второй саммит с Трампом в Будапеште, чтобы увидеть, чем закончатся переговоры США и КНР, которые снова находятся в состоянии торговой войны. Как это может повлиять на переговоры по урегулированию войны России против Украины, читайте в материале ТСН.ua.

Трампу нужны новые победы: что будут делать Путин и Си

На этой неделе Трамп отправляется в свое первое за время второго президентского срока турне по странам Азии. Сначала он планирует посетить саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре (Малайзия), где 26 октября хочет лично засвидетельствовать заключение соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей. Это «урегулирование» уже входит в восемь законченных войн в мире, о чем постоянно говорит Трамп, жалуясь, что до сих пор не получил Нобелевскую премию мира. Впрочем, подписание соглашения, как и личное участие Трампа в саммите АСЕАН еще под вопросом, потому что премьер Таиланда заявлял, что не заинтересован в дальнейшем участии США в «урегулировании» с Камбоджей.

«Трещит» и соглашение о прекращении огня в секторе Газа. То и дело президент США угрожает ХАМАСу уничтожением, если насилия и убийства будут продолжаться. Однако сразу после презентации мирного плана Трампа по Газе было ясно, что воплотить в жизнь его основные пункты — разоружение ХАМАСа, вывод войск Израиля, восстановление и дальнейшее управление Газой — будет очень сложно, если возможно. То же касается и стремления Трампа во что бы то ни стало заключить соглашение с Путиным относительно замораживания войны России против Украины по текущей линии столкновения.

Во вторник, 21 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров уже фактически отверг призыв Трампа (к России и Украине — Ред.) «остановиться там, где есть», заявив, что «прекращение огня ни к чему не приведет». Сразу после этого заместитель Лаврова Сергей Рябков добавил, что встреча глав российского МИД и американского Госдепа, которые в понедельник, 20 октября, поговорили по телефону, не планируется. Хотя еще на прошлой неделе, после звонка Путина Трампа, американский президент ее анонсировал как подготовительную перед саммитом с главой Кремля в Будапеште. Да и в Белом доме уже неофициально рассказали американским СМИ, что не видят необходимости во встрече Марко Рубио с Сергеем Лавровым.

Все это происходит на фоне неопределенности и по поводу встречи Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ее анонсировал как Скотт Бессент, так и сам Дональд Трамп, но китайская сторона молчит, за исключением рекомендаций Соединенным Штатам избегать «односторонних принуждений или угроз». Западные эксперты предполагают, что Путин тоже может затягивать второй саммит с Трампом в Будапеште, чтобы увидеть, чем закончатся переговоры США и КНР, вновь в состоянии торговой войны. К тому же во вторник вечером, 21 октября, журналист NBC News Гаррет Хааке дописал в Х, что подготовка двусторонней встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановлена.

Следующая пятилетка: как Си и Путин хотят уничтожить западный ОПК

Как раз на днях в Пекине проходит четвертый пленум XX созыва ЦК КПК. Официальный вопрос повестки дня — разработка проекта следующего пятилетнего плана социально-экономического развития Китая до 2030 года. Однако еще с июня настойчиво распространялись слухи, что на этом собрании может возникнуть вопрос преемника Си Цзиньпина, возглавляющего КНР уже 13 лет. Доподлинно неизвестно, откуда пошла эта информация. Одни эксперты напоминают о кадровых чистках в НОАК (армии) из-за коррупции (кроме должности генсека ЦК КПК, Си еще и глава Центрального военного совета), другие говорят о возможном недовольстве курсом 72-летнего Си Цзиньпина как внутри страны, так и во внешней политике.

Но на четвертом пленуме XX созыва ЦК КПК и не должны рассматривать возможность замены Си или объявлять имя его возможного преемника. О своих амбициях баллотироваться четвертый раз — нового генсека КПК должны избрать на 21-м съезде осенью 2027 года — он еще не заявлял. К тому же не прозвучало ни слова о предстоящей встрече лидеров США и Китая, которую во вторник, 21 октября, анонсировал Дональд Трамп, допустив правда, что она может и не состояться.

«Возможно, этого не произойдет. Могут случиться такие вещи, что, например, кто-то скажет: „Я не хочу встречаться, это слишком неприятно“. Но на самом деле это неприятно. Это просто бизнес. У меня отличные отношения с президентом Си. Я надеюсь заключить с ним хорошую сделку. Я хочу, чтобы он заключил хорошее соглашение для Китая, но оно должно быть справедливым», — сказал Трамп во вторник, 21 октября, во время обеда с республиканскими законодателями в Белом доме.

А вот, что точно было центральной темой пленума XX созыва ЦК КПК, так это внешнеэкономическая политика Китая. Во второй день собрания Пекин провел большую встречу с представителями более 170 иностранных компаний и бизнес-палат, чтобы заверить, что новые ограничения КНР на экспорт редкоземельных элементов — это действительно ответственный акт, направленный на защиту мирового мира и стабильности. Хотя на самом деле, по словам экспертов, все гораздо серьезнее, а одна из главных целей Пекина — помешать Западу перевооружиться, что совпадает с интересами Кремля.

Еще в апреле Китай ввел новую систему лицензирования: для экспорта чего-либо, содержащего 0,1% редкоземельных элементов, произведенных с использованием китайских технологий добычи или переработки, необходимо получить разрешение правительства КНР. А 9 октября Пекин объявил, что с 1 декабря 2025 года все компании, имеющие связь с иностранными оборонками, не смогут получить лицензии на экспорт редкоземельных элементов. Вдобавок КНР будет ограничивать их продажу странам, которые захотят сделать накопление.

Редкоземельные элементы есть во всем, чем мы пользуемся каждый день: мобильные телефоны, компьютеры, автомобили и т.д. Однако сейчас, когда мир, по сути, вошел в новую гонку вооружений, редкоземы критически важны для ОПК любой страны. К примеру, один истребитель F-35 содержит более 400 кг редкоземельных элементов. Ракеты «Томагавк», которые Украина просила у США, подлодки, радиолокационные системы, умные бомбы, БПЛА — все это содержит редкоземы, без которых сегодня современная армия невозможна.

По словам экспертов, монопольная позиция Китая на переработку редкоземов сейчас даже больше, чем ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) когда-либо имела по отношению к нефти. Так, на этой неделе США заключили соглашение с Австралией о расширении доступа Америки к редкоземельным элементам и другим критически важным минералам. Правительства стран будут совместно инвестировать в ряд шахт и перерабатывающих проектов в Австралии. Но на это нужно время. Уже сейчас производство F-35 замедляется, а, по оценкам экспертов CSIS, в наращивании мощностей по производству боеприпасов, покупке передовых оружейных платформ и оборудования Китай опережает США в 5-6 раз.

Это может повлиять и на снабжение западными союзниками оружия в Украине. ТСН.ua уже писал, что по данным Кильского университета, в июле-августе по сравнению с первой половиной 2025 года военная помощь со стороны наших партнеров сократилась на 43%. К тому же, под угрозой не только дальнейшая поддержка Украины в войне с Россией, но и подготовка Запада к глобальному противостоянию: США — с Китаем, а европейских стран-членов НАТО — с Россией.

В этом случае интересы Москвы и Пекина совпадают. По данным Euractive, в октябре во время первого с 2018 года визита китайских законодателей в Брюссель для встречи с депутатами Европарламента представители КНР публично подвергли сомнению право НАТО на существование.

«Я еще не слышал, чтобы это публично заявляли таким образом. С точки зрения Китая после распада СССР больше нет никакой причины для существования НАТО. Я считаю это абсурдным в свете российской агрессии против Украины и стран Восточной Европы», — сказал Энгин Эроглу, либеральный немецкий депутат Европарламента, возглавивший делегацию.

Также напомним, как во время массированного российского обстрела Украины в воскресенье, 5 октября, над Львовщиной зафиксировали как минимум три китайских разведывательных спутника, пролетевших над регионом девять раз, и могли передавать полученные данные России. К тому же 1 мая этого года Киев и Вашингтон подписали стратегическое соглашение о недрах, которое предусматривает создание фонда для привлечения инвестиций в добычу полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. Выгодна ли Москве и Пекину эта договоренность в то время как КНР контролирует 90% мировой переработки редкоземов, а Путин предлагает администрации Трампа уложиться в разработку российских месторождений и совместно на этом зарабатывать?

