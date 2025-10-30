Реклама

Американский президент оценил эти «дружеские» и «удивительные» переговоры на 12 из 10 баллов, добавив, что с китайским лидером они «договорились почти обо всем». Встреча Трампа и Си в городе Пусан в Южной Корее продлилась 1 час 40 минут. Несмотря на традиционную склонность президента США превращать каждую встречу с зарубежными лидерами (по крайней мере, у себя в Овальном кабинете) в шоу для прессы, переговоры с лидером КНР прошли без заявлений для СМИ.

Главным их итогом стала отсрочка торговой войны между США и Китаем на год — до ноября 2026 года, когда в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Вашингтон снизит пошлины на китайский экспорт с 57 до 47%. Пекин разблокирует экспорт редкоземельных элементов, которые используются в частности в оборонной промышленности, а также будет покупать американскую сою и другую с/х продукцию.

Но договоренность не финальна. Над окончательным соглашением стороны продолжат работать, что многие эксперты называют лишь временным перемирием. К тому же, учитывая краткие заявления по итогам встречи, более широкого круга вопросов — прямой поддержки Китаем российского ОПК, Тайваня и усиления собственных военных возможностей Пекина — Трамп и Си либо затронули довольно бегло, либо вообще не обсуждали. Например, по войне России против Украины, по словам Трампа, Китай готов присоединиться к мирным усилиям США.

Так что эта первая за долгое время встреча Трампа и Си означает, прежде всего, для Украины? Читайте в материале ТСН.ua.

«Нет» торговой войне: по крайней мере, пока

К первым с начала второго президентского срока Трампа переговорам с Си было без преувеличения приковано внимание всего мира. В последний раз они лично виделись шесть лет назад на саммите G20 в Японии, когда между США и Китаем тоже бушевала торговая война. Однако тогда Пекин не ограничивал экспорт редкоземельных элементов, критичных для оборонной промышленности, и не был открыт на стороне России в войне против Украины, помогая ей обходить до 90% всех западных санкций.

К встрече в Южной Корее стороны подошли в критический момент. ТСН.ua уже писал, что, контролируя около 70% добычи и еще 90% переработки редкоземельных элементов, с 1 декабря Китай должен расширить ограничения на их экспорт. Предполагалось, что все компании, имеющие какую-либо связь с иностранными оборонками, не смогут получить лицензии на экспорт редкоземельных элементов. Вдобавок КНР угрожала ограничить их продажу странам, которые захотят сделать накопление.

Редкоземельные элементы есть во всем, чем мы пользуемся каждый день: мобильные телефоны, компьютеры, автомобили и т.д. Однако сейчас, когда мир по сути вошел в новую гонку вооружений, особенно когда Трамп требует от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП, редкоземы критически важны для ОПК любой страны. К примеру, один истребитель F-35 содержит более 400 кг редкоземельных элементов. Ракеты «Томагавк», которые Украина просила у США, подлодки, радиолокационные системы, умные бомбы, БПЛА — все это содержит редкоземы, без которых сегодня современная армия невозможна.

Поэтому в действиях Пекина по ограничению экспорта редкоземов эксперты видели гораздо более серьезные цели, чем просто повышение ставок в торговой войне с США — помешать Западу перевооружиться, что совпадает с интересами Кремля.

Однако и КНР, по всей видимости, сейчас невыгодны дополнительные 100% американские тарифы на китайский экспорт, которые Трамп угрожал применить уже с 1 ноября этого года. Как и собрание, недавно введенное США, за вхождение китайских судов и кораблей, изготовленных в КНР (Пекин контролирует 53% мирового рынка коммерческого судостроения), в американские порты.

Поэтому в Южной Корее Трамп и Си объявили о торговом перемирии, по крайней мере, пока, ведь это не выгодно обеим сторонам. К тому же вместе с отменой запрета на экспорт редкоземельных элементов Пекин также согласился возобновить закупки американских с/х товаров, в частности сои. Американские фермеры, которые ее выращивают, а среди них немало избирателей Трампа, экспортировали урожаи преимущественно в Китай и понесли серьезные убытки в этом году.

А вот соглашение по продаже американского сегмента китайской соцсети TikTok Соединенным Штатам Трамп и Си так и не заключили, отложив этот вопрос «на потом».

О чем не договорились: Украина и Тайвань

По дороге в Вашингтон на борту Air Force One Трамп заявил, что вопросы Тайваня и закупок Китаем российской нефти на встрече с Си не обсуждались. Хотя в сообщении на Truth Social по итогам переговоров президент США отметил, что Китай также согласился начать процесс закупки американской энергии.

«Фактически, может состояться очень масштабное соглашение о покупке нефти и газа у большого штата Аляска. Наши соответствующие энергетические команды встретятся, чтобы увидеть, можно ли заключить такое энергетическое соглашение», — отметил Трамп.

Однако ни МИД КНР, ни Си Цзиньпин это не подтвердили, отметив, что «Трамп с нетерпением ждет визита в Китай в начале следующего года и приглашает президента Си Цзиньпина посетить Соединенные Штаты». Не подтвердили в Пекине разговор Трампа и Си о войне России против Украины. Хотя, по словам президента США, этот вопрос поднимался очень остро.

Мы долго об этом говорили. Мы оба будем работать вместе, чтобы увидеть, сможем ли чего-нибудь достичь. Мы соглашаемся, что стороны воюют и иногда, вероятно, приходится разрешать им воевать. Безумие. Но он (Си — Ред.) нам поможет, и мы будем работать вместе по Украине», — добавил Трамп.

Но как и в случае с американской нефтью и газом из Аляски, которые якобы может покупать Китай, не стоит надеяться, что Пекин публично подтвердит факт обсуждения вопроса войны России против Украины, которую в КНР продолжают называть «внутренним украинским кризисом». Не говоря уже об изменении политики Китая.

Напомним, что этим летом китайская пресса, ссылаясь на министра иностранных дел КНР Ван И, писала, что Пекину не выгоден проигрыш России в войне против Украины. А в октябре во время первого с 2018 года визита китайских законодателей в Брюссель для встречи с депутатами Европарламента представители КНР публично подвергли сомнению право НАТО на существование.

The Wall Street Journal, ссылаясь на данные западных исследований, пишет, что Китай является ключевым внешним поставщиком для российского ОПК. В конце сентября Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI) в своей статье подчеркнул, что Россия согласилась оснастить и научить Народно-освободительную армию Китая десантировать бронетехнику и разведывательные средства для военного захвата Тайваня.

Правда, за несколько часов до встречи с Си Трамп демонстративно повысил ставки, публично поручив Пентагону впервые с 1992 года возобновить испытание ядерного оружия «на равных условиях» с Россией и Китаем. А еще раньше президент США одобрил запрос Южной Кореи на строительство атомной подводной лодки на американской верфи, что усилит способность Сеула отслеживать корабли Китая и Северной Кореи.

