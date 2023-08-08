Встреча в Саудовской Аравии обнулила внешнеполитическую репутацию России – Подоляк

Встреча в Джидде показала, что в решении того, как мир будет развиваться после окончания войны, инициатива уже за Украиной, отметил Михаил Подоляк.

Встреча в Саудовской Аравии обнулила внешнеполитическую репутацию РФ, а также показала, что в решении того, как мир будет развиваться после окончания войны, инициатива уже за Украиной.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

"По моему мнению, саммит в Саудовской Аравии решил три фундаментальных задачи. Давайте без иллюзий, конечно же, там сразу не было прорыва... Это начало большой работы... Первое, он (саммит — ред.) окончательно обнулил внешнеполитическую репутацию России, вывел ее из перечня стран с повышенной субъектностью. Вторая составляющая: мы Россию вывели за скобки и таким образом для решение задачи послевоенного мира инициатива Украины сегодня становится доминирующей. Формула мира стала главной платформой, на которой все будет строиться. Третий пункт – оскорбительная риторика той же Захаровой или любого другого представителя Министерства иностранных дел России, или других институтов России по отношению к участникам саммита, особенно по отношению к Саудовской Аравии как к организатору, четко показывает, что Россия начинает атаковать даже тех, кто занимает нейтральную позицию. Россия действием оскорбляет и словами. Таким образом Россия сама ускоренно двигается к полноценному статусу изгоя", — объяснил Подоляк.

Напомним, в Джидде, Саудовская Аравия, 5-6 августа состоялся международный саммит, на котором обсудили украинскую формулу мира. В общей сложности в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене.

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