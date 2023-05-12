Встреча Зеленского и Папы Римского: Подоляк сделал предположение, о чем может идти речь

Нельзя поощрять российских оккупантов за счет жертв, которых они убивают на войне против Украины. Это нужно понять Папе Римскому.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Для того, чтобы менять позицию людей, с ними нужно разговаривать. Святой престол имеет определенный авторитет — чуть больше миллиарда верующих. Желательно, чтобы глава этой церкви понимал природу войны, понимал, что нельзя поощрять агрессора за счет жертвы, нельзя приравнивать войну оккупационного типа на территории Украины к какому-то конфликту, который можно просто проговорить и уладить”, — отметил Михаил Подоляк.

Он также добавил, что очень важно, Владимир Зеленский, абсолютно понимающий все, что касается войны и природы войны, последствий неправильного финала войны, объяснил бы это в частности главе Ватикана.

“Было бы желательно, чтобы в общественном глобальном пространстве постоянно присутствовали авторитеты, желающие быть в роли посредников или миротворцев. Но нужно, чтобы они правильно ставили акценты – война может закончиться исключительно если агрессор заплатит определенную цену за эту войну, выйдет на границы 1991 года, вернется к международному праву и будет отвечать за объем преступлений, который мы видим”, — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что Зеленский ввел новые санкции против лиц, помогавших РФ контролировать "Запорожсталь".

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