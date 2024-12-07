Встреча Зеленского и Трампа в Париже длилась 35 минут: что известно

После окончания трехсторонней встречи отправились на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоялась в Париже в присутствии французского президента Эммануэля Макрона, длилась чуть более получаса.

Об этом сообщил журналистам спикер украинского президента Сергей Никифоров после ее завершения.

По его словам, встреча продолжалась около 35 минут.

Также читайте Трамп прибыл в Париж, где может встретиться с Зеленским

Сергей Никифоров добавил, что Зеленский, Макрон и Трамп встречались лицом к лицу, в комнате больше никого не было.

Французский телеканал BFMTV сообщил, что избранный президент Соединенных Штатов прибыл вскоре после 16:40 (17:40 по киевскому времени). Около 17:30 (18:30 по Киеву) также прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Трехсторонняя встреча началась непосредственно после этого.

Оба гостя Эммануэля Макрона покинули Елисейский дворец около 18:10 (19:10 по Киеву) после пожатия рук на лестнице президентской резиденции.

После окончания трехсторонней встречи Эммануэль Макронь, Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправились на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа.

Читайте также :