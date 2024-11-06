Встреча Зеленского и Трампа в сентябре была очень важна: что именно обсуждали

Несколько пунктов обсуждаемого Плана победы были "нацелены" именно на Трампа.

Дональда Трампа, который становится 47-м президентом США, может заинтересовать План победы, представленный главой Украины Владимиром Зеленским ранее.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявила нардепка Евгения Кравчук.

Она напомнила о встрече Зеленского с Трампом в сентябре и отметила, что она была очень важна.

Тогда Трамп подтвердил, что между Россией и Украиной должен быть справедлив мир.

"Важно также, что и в этих пяти пунктах победы, обратите внимание, там было несколько пунктов, нацеленных на республиканцев и Трампа", — отметила нардеп.

Народный депутат заверил, что в одном из пунктов Плана победы говорится о замене американских военных в Европе на украинцев после завершения полномасштабной войны. И он, по ее словам, "точно заинтересовал Трампа".

"Это совпадает, кстати, с тем, что Трамп говорил, что нужно меньше выделять свои войска, чтобы они были на базах в Европе", — сказала Кравчук.

Что касается второго пункта, то речь идет о полезных ископаемых, которые имеет Украина, в частности литий. И если Россия захватит украинские территории, Китай получит доступ к ним. А в окружении Трампа считают КНР "величайшим врагом" для США.

Кравчук считает, что такой прагматический аргумент "очень четко воспримут" республиканцы.

"Поэтому, безусловно, мы и были готовы работать с любой администрацией. Работы точно будет не меньше, а еще больше. И понятно, что Украина должна увеличивать собственное производство оружия, меньше зависеть от этих поставок", — добавила Кравчук.

Отметим, что, по словам нардепки, Киев рассчитывает направить кредит в размере 50 млрд долларов от стран G7 на производство собственного оружия.

Ранее Еврокомиссия отметила, что Украина выполнила все ранее несостоявшиеся шаги, что было сказано в заключении комиссии от 2022 года. Переговоры о вступлении в ЕС могут рассматриваться в 2025 году.

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