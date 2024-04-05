Встречали как звезду: "мастер доносов" из Баварии снова попал в больницу с "побоями"

Никлас Маттеи в последнее время буквально стал звездой в Германии. 18-летнего баварского юношу очень заботит законопослушность соотечественников, поэтому за год он написал 4227 доносов с самыми разнообразными жалобами о нарушении общественного порядка.

Об этом пишет BILD.

Теперь за деятельностью "мастера доносов" следят тысячи людей. На днях он приехал в город Кауфбойрен в Баварии, чтобы зафиксировать случаи неправильной парковки автомобилей.

Когда женщина, чью машину сфотографировал Никлас, потребовала удалить фото и попыталась забрать у парня смартфон, он внезапно рухнул на землю вместе со своим велосипедом. После этого "мастера доносов" доставили в больницу на машине скорой помощи.

"Со мной всё в порядке, у меня просто синяк. Велосипед получил минимальные повреждения. Женщина пыталась отобрать у меня мобильный телефон. От силы удара я упал. Жалоба, конечно, вышла", – рассказал Никлас журналистам.

Полиция начала расследование по подозрению в попытке нанесения телесных повреждений. Поскольку момент "нападения" был заснят на камеру, удалось установить, что женщина не толкала и не била юношу.

Все эти детали инцидента не помешали персоналу городской больницы Кауфбойрена встречать Никласа встречали как звезду. Врачи и медсестры активно фотографировались с "мастером доносов" на память.

Напомним, Никлас Маттеи выступил за возрождение "Штази" – репрессивного Министерства госбезопасности ГДР. По его мнению в государстве необходим "абсолютный контроль" за общественным пространством.

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